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Sinop’ta tek katlı evde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 00:19 | Son Güncelleme

 SİNOP’un Boyabat ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Sinop’ta tek katlı evde yangın

Esra AKSU/BOYABAT (Sinop), (DHA)- SİNOP’un Boyabat ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, saat 21.00 sıralarında ilçenin Dodurga köyünde meydana geldi. Köyde, Cemil Deveci'ye ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden alevler yükseldiğini gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. Kimsenin bulunmadığı evdeki yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın haberini alınca eve gelen ve şok yaşayan ev sakinleri ve yakınlarına bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahalede bulundu. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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