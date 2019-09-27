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Sinop'ta tezgahlar palamutla şenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 16:04 | Son Güncelleme

KARADENİZ'de, av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından balıkçılar, ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor.

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - KARADENİZ'de, av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından balıkçılar, ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor. Sinop'ta, deniz suyunun soğumasıyla birlikte palamut sezonu da başladı.

Sinoplu balıkçılar, 1 Eylül'de 'Vira bismillah' diyerek ağlarını denize bıraktı. Geçen yıl sezona palamut bereketiyle başlayan balıkçılar, bu sezon deniz suyu henüz istenilen seviyede soğumadığından, denizden umduğunu bulamamıştı. Deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle birlikte palamut sezonun başlaması, Sinoplu balıkçıların yüzünü güldürdü. Balıkçılar, gün geçtikçe tezgâhlarda balıkların artacağını ve fiyatlarının düşeceğini söyledi. Balıkçı tezgahlarını şenlendiren ağırlıkları 200 ile 600 gram arasındaki palamutlar, 10 TL’den başlayıp 30 TL'ye kadar satılıyor.

Sinoplu balıkçı Sefa Mete, mevsim sıcaklıklarının normal seviyeye ulaşmasından ötürü sezonun canlandığını söyleyerek, "Palamudun bollaşmasının sebebi, mevsim sıcaklıklarının normal seviyeye ulaşması. Bu sene mevsimler biraz geriden geliyordu. Yani biz Eylül ayında Ağustos ayının sıcaklıklarını yaşadık. Rusya’da 15 dereceyken, Karadeniz’de deniz sıcaklığı 26-27 dereceden aşağı düşmedi. Şu anda mevsimler normalleştikçe de balık piyasası hem denizde hem karada rayına oturuyor” dedi.

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