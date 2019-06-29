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Sinop'ta trafik kazaları: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 14:00 | Son Güncelleme

Sinop'ta trafik kazaları: 6 yaralı

SİNOP (AA) - Sinop'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Hüseyin Akgün'ün kullandığı 55 AOM 60 plakalı otomobil, Taşmalı mevkisinde park halindeki 57 FE 842 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Nazile Cırıt, Sevim Akgün ve Orhan Yıldız yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Boyabat ilçesindeki kazada ise devrilen araçtaki iki kişi yaralandı.

Erhan Tanır idaresindeki 55 DP 448 plakalı otomobil, Yenice köyü mevkisinde yol kenarındaki boş araziye devrildi.

Kazada yaralanan Tanır ile araçtaki Ahmet Kıvrak, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Boyabat ilçesi sinop trafik kazası Yaralamalı Kaza

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