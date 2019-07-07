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Sinop'ta trafik kazaları: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 19:01 | Son Güncelleme

Sinop'ta trafik kazaları: 8 yaralı

SİNOP (AA) - Sinop'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fadime Karakuş idaresindeki 57 AV 210 plakalı otomobil, Gelincik Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden başka bir otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yol kenarındaki direğe çarparak durabildi.

Kazada sürücü Karakuş ile Sevim ve Yusuf Kaya yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durağan ilçesindeki kazada ise uçuruma devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 55 AAT 099 plakalı otomobil, Durağan ilçesi Hacımahmutlu köyü mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

Durağan ve Boyabat Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan 5 yaralı, sağlık ekiplerince iki ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Durağan ilçesi sinop trafik kazası yaralı

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