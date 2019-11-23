Sinop’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Sinop’ta, otomobilin traktör römorkuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Samsun-Sinop kara yolu Lala mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Satılmış Öztürk’ün kullandığı 57 HD 483 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki Mehmet Atıcı hakimiyetindeki 57 KF 477 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpışma sonucu Ayşe Öztürk(51) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Satılmış Öztürk ise Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası yolun tek şeridi ulaşıma kapanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



