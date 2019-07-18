Sinop’ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sinop’tan, Samsun yönüne giden Kerim Sarısoy idaresindeki 57 FB 715 plakalı hafif ticari araç, Yaykıl mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarptı. Kazada, araçta bulunan Kebire Şensoy olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile Erdem ve Kerem Sarısoy sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. AFAD ekiplerince araçtan çıkarılan Şensoy’un cenazesi, hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

