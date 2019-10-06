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Sinop'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 00:25 | Son Güncelleme

Sinop'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

SİNOP (AA) - Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Türkeli ilçe girişinde 57 AAF 871 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen Gülat Elmas (66) idaresindeki 55 PL 750 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Basri Özçelik (71) olay yerinde hayatını kaybederken Bahri (63), Tahir Özçelik (51) ile Gülat Elmas yaralandı.

Yaralılardan Gülat Elmas, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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sinop trafik kazası türkeli Türkeli Devlet Hastanesi

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