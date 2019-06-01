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Sinop'ta trafik kazası : 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 22:32 | Son Güncelleme

Sinop'ta trafik kazası : 3 yaralı

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Süleyman Emre Akça'nın (19) kullandığı 57 DA 873 plakalı otomobil, Osmanköy mevkisinde, karşı yönden gelen Nahit Yurtseven (55) idaresindeki 57 DB 071 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Nahit Yurtseven'in eşi Türkan Yurtseven yaralandı.

Ambulanslarla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Boyabat Osmanköy Trafik Kaza sinop trafik kazası Yaralamalı Kaza

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