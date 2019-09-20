Sinop'ta trafik kazası: 4 yaralı

SİNOP (AA) - Sinop'taki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Boyabat ilçesinden kent merkezi yönüne giden Taner Öztürk'ün kullandığı 34 VA 5791 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, önce Ceyhun Demir idaresindeki 05 LK 937 plakalı kamyona, ardından da İbrahim Talha Pınar'ın kullandığı 34 BRP 921 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada, Taner ve Nevin Öztürk ile İbrahim Talha Pınar ve Mustafa Akkuş yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

