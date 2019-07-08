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Sinop'ta uçuruma düşen çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 09:42 | Son Güncelleme

Sinop'ta uçuruma düşen çocuk öldü

SİNOP (AA) - Sinop'ta hayvan otlatırken uçuruma düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Akbaş köyünde ormanlık alanda hayvan otlatan 15 yaşındaki Furkan Diri, uçuruma yuvarlandı.

Çocuğun uzun süre evine dönmemesi üzerine hayvanların otladığı bölgeye giden yakınları Diri'yi uçurumda buldu.

Köy halkı tarafından uçurumdan çıkarılan çocuğun sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.

Diri'nin cenazesi savcının incelemesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Çocuk Hayvan sinop uçurum

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