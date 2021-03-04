Sinop’ta virüse karşı bin kişilik denetim ekibi sahaya indi

Sinop’ta korona virüsü vakalarının önlenmesi adına alınan tedbirler kapsamında şehrin ‘kırmızı’dan ‘mavi’ye dönmesi için il genelinde bin kişiden oluşan denetim ekibi çalışmalarını sıklaştırdı.

Yapılan denetimlerden birine Sinop Vali Vekili Abdullah Şahin de iştirak etti. Şahin ve denetim ekibi Sakarya Caddesi ve pazar yerinde denetimlerde bulundu. Denetim sonunda açıklamalarda bulunan Şahin, "Korona virüsüyle mücadele hepimizin mücadelesi. Ancak hep birlikte mücadele edersek kazanabiliriz. Bu nedenle herkes canla başla bu mücadeleyi sürdürmeli. Bizler de valimizin başkanlığında alınması gereken kararları alarak, İçişleri Bakanlığımızın başlattığı ‘dinamik denetim modeli’ kapsamında ilimizde iş yeri denetim ekipleri, mahalle denetim ekipleri, belediye, il özel idaresi, meslek odaları ile Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetmenlerinden oluşturulan bin kişilik ekiple denetimleri daha da genişleteceğiz” dedi.

Vali Vekili Şahin vatandaşlara pandemi tedbirlerine uymaları yönünde çağrıda bulundu.

