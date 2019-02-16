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Sinop’ta yangına TOMA’lı müdahale

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 11:03 | Son Güncelleme

Sinop’ta bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracının (TOMA) da desteğiyle itfaiye tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışmayla söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Meydankapı Mahallesi’nde üç katlı bir apartmanın son katındaki Feramuz Kanlı’ya ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sinop’ta yangına TOMA’lı müdahale

Sinop’ta bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracının (TOMA) da desteğiyle itfaiye tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışmayla söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Meydankapı Mahallesi’nde üç katlı bir apartmanın son katındaki Feramuz Kanlı’ya ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlerin diğer apartmanlara sıçrama ihtimali nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi.
Sinop ve Gerze Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale edilen yangın sırasında evde yalnız yaşadığı öğrenilen Feramuz Kanlı ile yanan apartmanın çevresinde bulunan diğer evlerde kalan vatandaşlar emniyet güçlerince uyarılarak dışarı çıkarıldı.
Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Sinop’ta yangına TOMA’lı müdahale

Sinop’ta yangına TOMA’lı müdahale

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