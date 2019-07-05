Sinop'ta yaralı ve hasta hayvanlar tedavi edilip, doğaya salınıyor

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP’ta, Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaralı ve bitkin haldeki yabani hayvanlar, veteriner hekimlerce tedavisi yapılarak doğaya salınıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaralı, hasta ve bitkin haldeki yabani hayvanlar, veteriner hekimlerce tedavi altına alınarak sağlığına kavuşturuluyor. 10 kişilik ekibin görev aldığı merkezde karaca, ayı, martı, akbaba, güvercin ve ebabil kuşu gibi hayvanlar tedavi edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi noktasında sorumluluklarının olduğunu, bu çerçevece yaban hayatı kurtarma ve rehabilitasyon merkezleri projesinin geliştirildiğini söyledi. Bu projelerden birisini 2016 yılında uygulamaya başladıklarını anlatan Başyiğit, "Buradaki amaç, doğada bulunan tüm yaban hayvanlarının tedaviye muhtaç, yaralı, hasta olanları burada tedavi etmek, rehabilite etmek için bu tesisimizi yaptık. Burada genelde bizim bölgeye hitap ediyoruz, ama tabii diğer illerden de ihtiyaç olduğu zaman yaralı, hasta doğa hayvanları getiriliyor. Tedaviden sonra eğer dışarıda doğal yaşamlarında kendi başlarına hayatlarını sürdürebilecek kabiliyete ulaşmaları halinde de biz hayvanları yine doğal yaşam alanlarına salıyoruz” dedi.

