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Sinop’ta yol kenarındaki cinayete 3 tutuklama

03.03.2021 12:10 | Son Güncelleme:
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Sinop’ta yol kenarındaki cinayete 3 tutuklama

Sinop-Samsun karayolunda ateşli silah ile öldürülmüş halde bulunan şahsın kasten öldürme soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.Olay, 24 Şubat tarihinde gerçekleşti.

Sinop-Samsun karayolunda ateşli silah ile öldürülmüş halde bulunan şahsın kasten öldürme soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Olay, 24 Şubat tarihinde gerçekleşti. Sinop-Samsun karayolu Yamacık Köyü İdemli mevkisinde, Y.K. isimli şahıs ateşli silah ile öldürülmüş halde yol kenarında bulundu. Olay ile ilgili, Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat, Olay Yeri İnceleme ve Gerze İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinden oluşan özel ekip kuruldu.
Özel ekiplerin kendi alanları ile ilgili yapmış olduğu ayrıntılı araştırmalar neticesinde, elde edilen bilgiler ve deliller cumhuriyet savcısı ile paylaşılarak, 48 saat içerisinde olaya karışan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 5 şüpheli şahıstan 3’ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Sinop E Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi. Diğer 2 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Sinop’ta yol kenarındaki cinayete 3 tutuklama

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