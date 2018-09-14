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Sinop'ta "zengin Romalılara" ait mozaikler bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 18:00 | Son Güncelleme

8 yıl önce başlayan Balatlar Yapı Topluluğu kazısında ortaya çıkarılan ve zengin Romalıların mezarlarının üzerine konulduğu tahmin edilen döşeme mozaikler koruma altına alındı - Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu: - "Şu ana kadar yaptığımız kazı çalışmalarında birçok esere ulaştık ancak 2 bin 300 yıllık tarihi geçmişe sahip olduğu anlaşılan bu yapıda en önemli bulgular döşeme mozaiklerdir"

SİNOP (AA) - Sinop'ta 8 yıl önce başlayan ve 2 bin 300 yıllık tarihin gün yüzüne çıkarıldığı Balatlar Yapı Topluluğu kazısında zengin Romalılara ait olduğu tahmin edilen döşeme mozaikler bulundu.

Kentte Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 2010 yılında başlatılan Balatlar Yapı Topluluğu kazısında bu yıl yürütülen kazı çalışmaları sona erdi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Balatlar Kilisesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi yapının kendilerine farklı dönemlere ait çok önemli bulgular sunduğunu söyledi.

Helenistik, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait eserlere ulaşılan kazının gelecek yıl kaldığı yerden devam edeceğini belirten Köroğlu, özellikle son olarak gün yüzüne çıkardıkları döşeme mozaiklerin önemli eserler olduğunu anlattı.

Altıncı yüzyılda ölen zengin Romalıların ve o dönemde kentte yaşayan önemli kişilerin öldükten sonra mezarlarının üstünün, bulgularına ulaştıkları döşeme mozaiklerle kapatıldığının anlaşıldığını dile getiren Köroğlu, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar yaptığımız kazı çalışmalarında birçok esere ulaştık ancak 2 bin 300 yıllık tarihi geçmişe sahip olduğu anlaşılan bu yapıda en önemli bulgular döşeme mozaiklerdir. Çünkü bu mozaiklerin kimin için ve hangi yüzyılda yapıldığına dair önemli bulgularımız var. Bir özelliği de bunlar, yapıya ait bir mimari ürün değil. Örnek verecek olursak, günümüzde camiye bağışlanan halı gibi. O dönemde de zengin insanların mezarları için halı boyutunda mozaikler bağışlanmış. Üzerlerinde Hristiyanlık ve cenneti simgeleyen motifler var."

Köroğlu, kazı alanında gelecek yıl restorasyon çalışmaları yapılacağına işaret ederek, "Restorasyon çalışmaları tamamlandığında alan uygun zamanda resmi olarak ziyarete açılabilir. O zamana kadar ziyaret etmek isteyenleri geri çevirmiyoruz ama buradaki eserlerin de zarar görmesini istemeyiz." dedi.

Bu arada kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan mozaikler, üzerleri kapatılarak zarar görmemesi için muhafaza altına alındı.

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Balatlar Yapı Topluluğu Prof. Dr. Gülgün Köroğlu Romalılar sinop

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