HABER

Sinop'taki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 17:15 | Son Güncelleme

Komşusu tarafından tabancayla öldürülen Afganistan uyruklu kişi, Sinop'ta toprağa verildi - Hussani'nin özel eşyaları da poşet içinde mezara konuldu

SİNOP (AA) - Sinop'ta, komşusu tarafından öldürülen Afganistan uyruklu kişi defnedildi.

Tartıştığı komşusu tarafından tabancayla öldürülen Sayed Abdullah Hussani'nin, Sinop Atatürk Devlet Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlandı.

Türkiye'de yakını bulunmayan Hussani'nin cenazesi, buradaki işlemlerinin ardından belediye görevlilerince alınarak Kemalettin Sami Paşa Camisi'ne getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında defnedilen Sayed Abdullah Hussani'nin özel eşyaları da poşet içinde mezara konuldu.

Hussani, dün tartıştığı komşusu Enver Ç. tarafından tabancayla öldürülmüştü. Gözaltına alınan Enver Ç. ise tutuklanmıştı.

PARTNERRegl Dönemi: Sancıları Dindirmenin 8 Doğal Yolu!Regl Dönemi: Sancıları Dindirmenin 8 Doğal Yolu!
Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indiTürkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi
Balıkesir'de egzoz ve kask kontrolünde sürücülere ceza yağdıBalıkesir'de egzoz ve kask kontrolünde sürücülere ceza yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Sayed Abdullah Hussani sinop atatürk devlet hastanesi

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Galatasaray'da Sedef Hacısalihoğlu’nun görevine son verildi

Galatasaray'da Sedef Hacısalihoğlu’nun görevine son verildi

ABD Çin'e 'Uygur Türkleri' yaptırımı hazırlığı

ABD Çin'e 'Uygur Türkleri' yaptırımı hazırlığı

Pakistan'da bir pazar yerinde mide bulandıran görüntü: Çürük üzümleri kırmızıya boyayıp satıyor

Pakistan'da bir pazar yerinde mide bulandıran görüntü: Çürük üzümleri kırmızıya boyayıp satıyor

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

Barış Atay'dan Nihat Doğan'a: Sapık herif

Barış Atay'dan Nihat Doğan'a: Sapık herif

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şarbon bu kez de Kayseri'ye sıçradı! Hayvan ölümleri sonrası 2 mahalle karantinaya alındı

Şarbon bu kez de Kayseri'ye sıçradı! Hayvan ölümleri sonrası 2 mahalle karantinaya alındı

Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

CHP'li Engin Altay'dan AK Parti'ye çok sert uyarı: Olmaması gereken işler ve haller olur

CHP'li Engin Altay'dan AK Parti'ye çok sert uyarı: Olmaması gereken işler ve haller olur

Türkiye bu seri katili konuşuyor! 13 kişinin katil zanlısı güvenlik nedeniyle Trabzon'a nakledildi

Türkiye bu seri katili konuşuyor! 13 kişinin katil zanlısı güvenlik nedeniyle Trabzon'a nakledildi

İmam Hatipliler Derneği'nden 'İmam Hatiplere Bakış Araştırması' raporu: Dindar ve kindar nesil kavramı başı çekiyor

İmam Hatipliler Derneği'nden 'İmam Hatiplere Bakış Araştırması' raporu: Dindar ve kindar nesil kavramı başı çekiyor

Kayseri'de 2 mahallede şarbon karantinası

Kayseri'de 2 mahallede şarbon karantinası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.