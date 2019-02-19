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Sinop'taki "Durağan olayları" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 13:12 | Son Güncelleme

Durağan ilçesinde iki grup arasında yaşanan gerginlik sonrası çıkan ve bir kişinin ölümü, 15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin 2'si tutuklu 42 sanığın yargılanmasına devam edildi - Boyabat Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma sonrası taşkınlık çıkaran bazı sanık yakınlarına polis müdahale etti

SİNOP (AA) - Sinop'un Durağan ilçesinde iki grup arasında yaşanan gerginlik sonrası çıkan ve bir kişinin ölümü, 15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin 2'si tutuklu 42 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Boyabat Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Muhammed ve Yunus Koyun ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada sanıkların savunması alındı.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Nisan'a erteledi.

Bu arada adliye önünde bekleyen ve duruşmanın ardından taşkınlık çıkaran bazı sanık yakınlarına polis ekipleri müdahale etti.

Kısa süren gerginliğin ardından grup dağıldı.

- Olay

Durağan ilçesinde Eylül 2016'da iki grup arasında yaşanan gerginlik sonrası çıkan olaylarda 16 yaşındaki Soner Kara yaşamını yitirmiş, 15 kişi de yaralanmıştı. Olayların büyümesi üzerine kaymakamlık, ilçede bir günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

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Boyabat ilçesi Durağan olayları mahkeme

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