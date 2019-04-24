Sinop'taki ev yangını

SİNOP (AA) - Sinop'un Türkeli ilçesinde bir evde çıkan yangınla ilgili evin enkazında bulunan bulgular, kimlik tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yazıcı köyünde, Erdal Özkaya'ya ait iki katlı evde çıkan yangına ilişkin evin enkazında inceleme yapan ekipler, çalışmalarını tamamladı.

Enkazda bulunan insan kemikleri muhafaza altına alınarak, kimlik tespitlerinin yapılması amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Türkeli ilçesindeki 22 Nisan'da Erdal Özkaya'ya ait iki katlı evde çıkan yangın sırasında evde Nurten Özkaya, oğlu 4 yaşındaki Ramazan Özkaya ve 105 yaşındaki Hanife Özcan'ın olduğu öğrenilmişti.

Ekipler, tamamen yanan evin enkazında çalışma başlatmıştı.

