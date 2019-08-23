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Sinop'taki hırsızlık zanlıları Kırıkkale'de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 15:55 | Son Güncelleme

Üç ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen üç kadından ikisi gözaltına alındı

SİNOP (AA) - Sinop'ta üç ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen üç kadından ikisi Kırıkkale'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kentte farklı tarihlerde üç ayrı evden hırsızlık gerçekleştirilmesi üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kamera kayıtlarından söz konusu olayı yaptıkları ileri sürülen üç kadın zanlının kimliklerini tespit etti.

Şüphelilerin Sinop'tan Kırıkkale'ye gittiklerini belirleyen ekipler, burada düzenledikleri operasyonla zanlılardan Ç.E. ve Z.O'yu yakaladı.

Sinop'a getirilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık kırıkkale sinop

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