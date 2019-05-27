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Sinop'taki kayıp balıkçı 6 gündür aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 17:27 | Son Güncelleme

Sinop'taki kayıp balıkçı 6 gündür aranıyor

SİNOP (AA) - Sinop'ta denize açılan ve kendisinden haber alınamayan balıkçıyı arama çalışmaları 6 gündür devam ediyor.

Kentte 6 gün önce balık avlamak için teknesiyle denize açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Suat Öztuğrul'u arama çalışmaları, sahil güvenlik ve AFAD ekiplerince sürdürülüyor.

Ekiplerce Öztuğrul'a ait teknenin bulunduğu alanda hem havadan hem denizden yapılan aramalarda sonuca ulaşılamadı.

Bir sahil güvenlik gemisi, iki sahil güvenlik botu ve bir helikopterin katıldığı arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

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