Sinop'taki kayıp balıkçıyı arama çalışmaları

SİNOP (AA) - Sinop'ta denize açılan ve kendisinden haber alınamayan balıkçı için başlatılan arama çalışmalarına ara verildi.

Kentte önceki gün balık avlamak için teknesiyle denize açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Suat Öztuğrul'un bulunması için Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerince yürütülen çalışmalar sürüyor.

Sahil Güvenlik ekiplerince Öztuğrul'a ait teknenin bulunduğu alanda hem havadan hem denizden yapılan aramalarda bir sonuca ulaşılamadı. Ekipler, çalışmalara ara verdi.

Çalışmaları yerinde takip eden Öztuğrul'un ailesinin bekleyişi de gün boyunca sürdü.

