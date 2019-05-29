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Sinop'taki kayıp balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 18:08 | Son Güncelleme

Sinop'taki kayıp balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor

SİNOP (AA) - Sinop'ta denize açılan ve kendisinden haber alınamayan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor.

Kentte 7 gün önce balık avlamak için teknesiyle denize açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Suat Öztuğrul'u arama çalışmaları, Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerince sürdürülüyor.

Ekiplerce Öztuğrul'a ait teknenin bulunduğu alanda yapılan aramalarda sonuca ulaşılamadı.

Bir sahil güvenlik gemisi, iki sahil güvenlik botu ve bir helikopterin katıldığı arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

Bu arada, arama çalışmalarına deniz polisi de destek verdi.

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deniz Kayıp balıkçı sinop

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