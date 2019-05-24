Sinop'taki kayıp balıkçıyı arama çalışmalarına devam edildi

SİNOP (AA) - Sinop'ta denize açılan ve kendisinden haber alınamayan balıkçıyı arama çalışmalarına devam edildi.

Kentte üç gün önce balık avlamak için teknesiyle denize açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Suat Öztuğrul'u arama çalışmaları Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerince sürdürülüyor.

Ekiplerce Öztuğrul'a ait teknenin bulunduğu alanda hem havadan hem denizden yapılan aramalarda sonuca ulaşılamadı.

Ekipler, çalışmalara ara verdi.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada ise arama çalışmalarına bir Sahil Güvenlik gemisi, iki Sahil Güvenlik botu ve bir helikopterin katıldığı ancak henüz Öztuğrul'a ait bir bulguya rastlanılamadığı kaydedildi.

