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Sinop'taki orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 16:47 | Son Güncelleme

Boyabat Kaymakamı Fatih Aksoy: - "Yangın bölgesindeki ekiplerimiz çalışmalarını tamamladı. Yangın tamamen söndürüldü ve gerekli soğutma işlemleri yapıldı"

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan orman yangınında soğutma işlemleri tamamlandı.

Kaymakam Fatih Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İmamoğlu ile Koçak köyü arasındaki ormanlık alanda çıkan yangının yaklaşık 25 hektarda etkili olduğunu söyledi.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye hemen Sinop ve çevre illerden ekiplerin sevk edildiğini belirten Aksoy, zor arazi şartlarına rağmen ekiplerin özverili çalışma yaptığını kaydetti.

Yangın bölgesindeki ekiplerin çalışmalarını tamamladığını dile getiren Aksoy, "Yangın tamamen söndürüldü ve gerekli soğutma işlemleri yapıldı. Yerleşim yerleriyle ilgili olumsuz durum yaşanmadı. Görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Aksoy, ekiplerin yangın bölgesinde bir süre daha bekletileceğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Boyabat ilçesi orman yangını sinop

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