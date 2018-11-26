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Sinop'taki trafik kazaları MOBESE kameralarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 15:42 | Son Güncelleme

Sinop'taki trafik kazaları MOBESE kameralarında

SİNOP (AA) - Sinop'ta meydana gelen trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğüne ait kent merkezindeki MOBESE kameralarınca kaydedilen görüntülerde, kamyonet, otomobil ve motosikletlerin karıştığı çok sayıda hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları yer alıyor.

İl Trafik Komisyonunca ulaşımda aksamalara neden olduğu için 1998 yılında trafik ışıklarının kaldırıldığı kentte kameralarca kaydedilen kazaların, genellikle kurallara uymama, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu yaşandığı görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
MOBESE sinop trafik kazaları

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