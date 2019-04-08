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Sinop’tan dünyaya ’mantı’ ihracatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 11:17 | Son Güncelleme

Sinop’un eşsiz lezzeti olan "Sinop mantısı", dünyaya ihraç ediliyor.Sinop’ta mantı restoran işletmeciliği yapan Şermin Pekmezci, Sinop mantısını Almanya’ya gönderdiklerini belirterek, “30 yılı aşkındır hizmet veriyoruz burada.

Sinop’un eşsiz lezzeti olan "Sinop mantısı", dünyaya ihraç ediliyor.
Sinop’ta mantı restoran işletmeciliği yapan Şermin Pekmezci, Sinop mantısını Almanya’ya gönderdiklerini belirterek, “30 yılı aşkındır hizmet veriyoruz burada. Mantı un, su, tuz ve yumurtadan oluşuyor. İçinde de karabiber, soğan, kıyma bulunuyor. İlk önce hamur yoğuruluyor. Sonra belli bir aşamalarda geçerek açılıyor. İçine de kıyması ile beraber, soğanlı, baharatlı yapıyoruz. Şehir dışına Kasım 15 ile, Nisan 15 tarihleri arası gönderiyoruz. Hafif fırınlanmış bir şekilde. Havalar sıcak olduğundan diğer zamanlarda göndermiyoruz. Bakteri üretir. Biz ona karşıyız” dedi.

“Türkiye’nin her tarafına gönderiyoruz”
Şermin Pekmezci, Sinop mantısını Türkiye’nin her iline gönderdiklerini ifade ederek, “Türkiye’nin her tarafına gönderiyoruz. Hatta yurt dışına da gönderiyoruz. Uçakla gittiği için bir günde eline ulaşıyor. Akşama da evinde olmuş oluyor. Sinop mantısını bütün dünyaya tanıttık. Çok şükür” diye konuştu.
Restorana Ankara’dan mantı yemeye gelen Mine Culfa, “Ankara’dan geldik. Sinop’a ilk kez geldik. Sinop mantısını ilk kez yiyoruz. Tavsiye üzerine geldik. ’Sinop’a gidiyorsanız mutlaka mantı yiyin’ denildi bize. Bayıldık. Hakikaten çok farklı bir lezzet. Kaldı ki biz Türkiye’nin her yerini geziyoruz. Hatay, Mardin orada da çok değişik lezzetlerle karşılaştık bugüne kadar. Ama bu mantı olayı bambaşka ve çok güzel. Hatta mümkünse bu olayı Ankara’da da yapsalar, orada da bu lezzeti yakalayabilsek her zaman" şeklinde konuştu.
Aynı restorana mantı yemeye gelen Tamer Yağız ise “Güzel buldum, başarılı buldum. Hamuru ilginç geldi. Daha ince. Başarılı. Mantı için tekrar Sinop’a gelirim" ifadelerini kullandı.

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