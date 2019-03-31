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Sinop'un Durağan ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ahmet Kılıçaslan kazandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 20:44 | Son Güncelleme

Sinop'un Durağan ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ahmet Kılıçaslan kazandı.

Sinop'un Durağan ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ahmet Kılıçaslan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ahmet Kılıçaslan 2 bin 37, MHP adayı Fehmi Dalkılıç 2 bin 22, CHP adayı Mustafa Eker 103 oy aldı.

- Kılıçaslan'ın öz geçmişi

1962 yılında Durağan ilçesi Sırnıkalınca köyünde doğan Ahmet Kılıçaslan, ilkokulu Durağan Sırnıkalınca Köyü İlkokulunda, orta ve lise öğrenimini Boyabat İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı.

13 Ağustos 1981 tarihinde Sinop Durağan Uzunöz Köyü'nde imam hatip olarak göreve başlayan Kılıçaslan, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Yüksekokulundan 2007 yılında mezun oldu.

Kılıçaslan, 2001-2003 döneminde Almanya Frankfurt Din Hizmetleri Ataşeliğinde din görevlisi olarak çalıştı.

Ahmet Kılıçaslan, evli ve 3 çocuk babası.

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