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Sinovac: ''Aşı Hastaneye Yatma ve Ölümleri Önlüyor''

06.02.2021 03:19 | Son Güncelleme:
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Sinovac: ''Aşı Hastaneye Yatma ve Ölümleri Önlüyor''

Çinli Sinovac firmasına göre Brezilya ve Türkiye’de Corona virüsü aşısının ileri safha deneyleri aşının hastaneye kaldırılma ve ölümü yüzde 100 önlediğini gösteriyor. Aşının enfeksiyonun engellenmesinde ise etki oranının düşük olduğu kaydedildi

Çinli Sinovac firmasına göre Brezilya ve Türkiye’de Corona virüsü aşısının ileri safha deneyleri aşının hastaneye kaldırılma ve ölümü yüzde 100 önlediğini gösteriyor. Aşının enfeksiyonun engellenmesinde ise etki oranının düşük olduğu kaydedildi.

Sinovac tarafından Cuma günü yapılan açıklamada 12.396 kişiyle yapılan deneyde CoronaVac adlı aşının hastaların hastaneye kaldırılmasını ve hayatını kaybetmesini yüzde 100 önlediği ve tıbbi tedavi gerektiren vakaların da yüzde 83,7 oranında önüne geçtiği belirtildi. Ancak aşının hastalığın bulaşmasını önleme oranının yüzde 50,65 olduğu açıklandı.

Deneylerde aşının etki oranının katılımcılara iki doz halinde uygulanmasından 14 gün sonra değerlendirildiği belirtildi. Deneye katılanlar arasında Corona virüslü hastaların tedavisinde görev alan sağlık çalışanları da var.

Sinovac tarafından yapılan açıklamada Türkiye’de aşının sağlık çalışanları ve genel halk olmak üzere iki aşamada test edildiği ve 29 vakanın analizine göre Corona virüsünü önlemede yüzde 91,25'lik bir etki oranına sahip olduğu bildirildi.

Brezilyalı araştırmacılar Ocak ayı başında CoronaVac aşı denemesinin semptomatik enfeksiyonları önlemede yüzde 50,4 etkili olduğunu gösteren ara sonuçları açıklamıştı.

Diğer aşıların etki oranları ülkeye göre büyük ölçüde değişiyor, bunun virüsün dünyanın farklı bölgelerinde ortaya çıkan yeni varyantlarının etkisinden kaynaklandığı sanılıyor.

Bilim adamları ve halk sağlığı uzmanları açısından en kaygı verici Corona virüsü varyantları arasında diğerlerinden daha hızlı yayıldığı görülen İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya varyantları yer alıyor.

ABD’de acil kullanım onayı alan Pfizer/BioNTech ve Moderna firmaları ise geç dönem deneylerinin sonucuna göre aşılarının Corona virüsü enfeksiyonlarını önlemekte yüzde 95 etkili olduğunu bildirmişti. Bu deneyler ABD’de henüz varyantlar yaygınlaşmadan önce yapılmıştı.

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