Sinovac: Aşının ikinci dozunu geç almak etkiyi artırabilir

Çin merkezli biyoteknoloji şirketi Sinovac, koronavirüse karşı geliştirilen Coronavac aşısının iki dozu arasındaki sürenin artırılmasının, aşının etkisini de artırabileceğini açıkladı. Sinovac'tan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, Brezilya'daki klinik çalışmalar sırasında aşının ikinci dozunu daha geç alanlarda aşının etkisinin yüzde 20 daha fazla olduğu tespit edildi. Sinovac sözcüsü, aşının ikinci dozunu üç hafta sonra alan yaklaşık bin 400 kişide aşının koruma etkisinin yaklaşık yüzde 70 olduğunu kaydetti. Sözcü, klinik çalışmalara katılan bazı gönüllülerin çeşitli nedenlerle aşının ikinci dozunu daha geç aldığını ancak diğer yandan bu gruba ilişkin sonuçların bilimsel açıdan daha az güvenilir olduğunu ifade etti.

Farklı veriler

Sinovac'ın Brezilya'daki üretim ve araştırma ortağı Butantan Enstitüsü, geçen hafta yaptığı açıklamada, yaklaşık 9 bin kişiyi kapsayan klinik çalışmalarda 14 gün arayla verilen iki doz aşının Covid-19'a karşı koruma etkisinin yüzde 50,4 olduğunu bildirmişti. Enstitü daha önceki açıklamasında ise aşının hafif geçen vakalarda etkinliğini yüzde 78 olarak bildirmişti.