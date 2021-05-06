Sinovac aşısı: Çin'in geliştirdiği ve Türkiye'de kullanılan CoronaVac hakkında neler biliniyor?

Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısına Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun acil kullanım onayı vermesi ardından aşılama programı başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı aile ve sağlık merkezleri ile tüm hastanelerde aşı hizmeti verileceğini açıklarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri de canlı yayında aşılarını oldular.

Türkiye'de şu ana kadar uygulanan toplam aşı sayısı 20 milyona yaklaştı. Bunun 7,7 milyondan fazlasını ikinci dozlar oluşturuyor. Türkiye'de ağırlıklı olarak CoronaVac aşısı kullanılıyor olsa da son dönemde Pfizer/BioNTech aşısı da yapılmaya başlandı.

CoronaVac nasıl bir teknoloji ile üretildi?

Pekin merkezli Sinovac ilaç şirketi tarafından üretilen CoronaVac eski bir aşı üretim tekniği olan inaktif virus yöntemi ile üretildi.

Eski bir yöntem olan inaktif virüs tekniğinde, enfekte etme özelliğini yitirmiş virüsün enjekte edilmesi suretiyle, vücudun hastalığa bağışıklık kazanması hedefleniyor.

Bu teknik şu anda dünyada yaygın olarak kullanılan su çiçeği gibi bir çok aşının üretiminde kullanılıyor.