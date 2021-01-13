Sinovac aşısını savundu: Dünyanın her yerinde iyi seviyede

4 etkinlik gösterdiğine işaret eden Brezilya’daki deney sonuçları tartışma yaratınca Sinovac açıklama yaptı. Firmaya göre veriler aşının etkinliğinin dünya çapında iyi seviyede olduğunu gösteriyor.Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Türkiye'de kullanılması için "Acil Kullanım Onayı" verilen Çin üretimi CoronaVac aşısının, Brezilya'daki klinik deneylerinden elde edilen sonuçlar tartışma yaratınca, üretici firma Sinovac bir açıklama yaparak aşısını savundu.

Sinovac’ın Genel Müdürü Yin Weidong bugün düzenlediği basın toplantısında “Faz 3 çalışmasından elde edilen bu sonuçlar, CoronaVac aşısının güvenirliğinin ve etkinliğinin dünyanın her yerinde iyi seviyede olduğunu ortaya koymak için yeterli” dedi. Weidong, klinik deneylerin yapıldığı ülkelerde aynı aşı kullanılsa da ülkelerin farklı test protokolleri olduğuna dikkat çekti.

Brezilya'da devam eden faz 3 aşamasındaki klinik deneylerinin geçen haftaki sonuçları, aşının hastalığı “orta ve ciddi” seviyede geçiren kişilerde” yüzde 78 oranında etkili olduğunu gösteriyordu. Ancak "hafif vakaların” da dahil edildiği dünkü sonuçlar, aşının etkinliğinin yüzde 50.4 olduğunu ortaya koymuştu.