HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Sinovac aşısını savundu: Dünyanın her yerinde iyi seviyede

Sinovac aşısını savundu: Dünyanın her yerinde iyi seviyede

13.01.2021 21:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CoronaVac’ın yüzde 50.

4 etkinlik gösterdiğine işaret eden Brezilya’daki deney sonuçları tartışma yaratınca Sinovac açıklama yaptı. Firmaya göre veriler aşının etkinliğinin dünya çapında iyi seviyede olduğunu gösteriyor.Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Türkiye'de kullanılması için "Acil Kullanım Onayı" verilen Çin üretimi CoronaVac aşısının, Brezilya'daki klinik deneylerinden elde edilen sonuçlar tartışma yaratınca, üretici firma Sinovac bir açıklama yaparak aşısını savundu.

Sinovac’ın Genel Müdürü Yin Weidong bugün düzenlediği basın toplantısında “Faz 3 çalışmasından elde edilen bu sonuçlar, CoronaVac aşısının güvenirliğinin ve etkinliğinin dünyanın her yerinde iyi seviyede olduğunu ortaya koymak için yeterli” dedi. Weidong, klinik deneylerin yapıldığı ülkelerde aynı aşı kullanılsa da ülkelerin farklı test protokolleri olduğuna dikkat çekti.

Brezilya'da devam eden faz 3 aşamasındaki klinik deneylerinin geçen haftaki sonuçları, aşının hastalığı “orta ve ciddi” seviyede geçiren kişilerde” yüzde 78 oranında etkili olduğunu gösteriyordu. Ancak "hafif vakaların” da dahil edildiği dünkü sonuçlar, aşının etkinliğinin yüzde 50.4 olduğunu ortaya koymuştu.

Bu sonuçlar üzerine CoronaVac aşısı için anlaşma imzalayan Malezya ve Singapur, aşının satış ve tedariğinin başlanması için firmadan daha fazla veri istemişti.

Ülkelerde incelemeler sürüyor

Önceki gün 14 milyon doz CoronaVac aşısının alımı için anlaşma imzalayan Malezya, aşının güvenliği ve etkinliğinin yalnızca kendi yerel kurumları tarafından kanıtlanması halinde sürece devam edeceğini duyurdu.

2 milyon doz CoronaVac sipariş eden Tayland da sonuçlara rağmen aşının önümüzdeki ay uygulamaya başlama takviminde bir değişikliğe gitmeyeceğini belirtti. Ancak konuyla ilgili Sinovac’dan daha fazla bilgi isteyebileceklerini de ekledi.

Singapur şimdiye kadar açıklanan parçalı verilere değil de Sinovac’ın yayınlayacağı bütünlüklü sonuçlara göre aşının alımına onay vereceğini belirtti.

Bu arada Brezilya’nın verileri açıklamasından saatler sonra aşının klinik deneylerinin yapıldığı bir diğer ülke olan Endonezya Coronavac aşısıyla kitlesel aşılama kampanyası düzenledi. Başkan Joko Widodo ilk doz aşısını canlı yayında oldu.

Türkiye'de de acil kullanım onayından sonra ilk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptırdı.

Reuters / DBN,TY

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu
İngiltere'de bugüne kadarki en yüksek can kaybı! Johnson'dan kritik açıklamaİngiltere'de bugüne kadarki en yüksek can kaybı! Johnson'dan kritik açıklama
62 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 62?62 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 62?

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

Bakan Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

En çıplak 'Kedicik'ten olay sözler! 'Allah delikanlımın şanını yüceltti!'

En çıplak 'Kedicik'ten olay sözler! 'Allah delikanlımın şanını yüceltti!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Kuraklık tehdidi her geçen gün büyüyor!

Kuraklık tehdidi her geçen gün büyüyor!

Milyoner'e damga vuran yarışmacı! 'Bu kısmı yayınlamasak olur mu?'

Milyoner'e damga vuran yarışmacı! 'Bu kısmı yayınlamasak olur mu?'

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Diğer Haberler

Belçika'daki gösterilerde polis merkezinin girişi ve bir araç ateşe verildi

Belçika'da ortalık karıştı!

İran'dan tansiyonu artıracak hamle! 'Çalışmalara başladık'

İran'dan tansiyonu artıracak hamle! 'Çalışmalara başladık'

İtalya'da koalisyon ortaklarından Italia Viva partisi hükümetten çekildi

İtalya'da koalisyon krizi!

Uzaya gönderilen şarap ve üzüm asmaları dünyaya geri dönüyor

Uzaydaki çarpıcı deneyde yeni adım! Dünya'ya geri getiriliyor

Rusya’da milyarder Aminov’un malikanesinde 700 bin dolarlık soygun

Rusya'da milyarderin malikanesinde 700 bin dolarlık soygun

ABD'de Kongre baskınında gözaltına alınıp bırakılan bir kişi intihar etti

ABD Kongresi'ni basanlar arasındaydı... İntihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.