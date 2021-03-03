Sinovac aşısının etkililiği yüzde 83,5

Buna göre, aşının Covid-19'a karşı etkililiği yüzde 83,5 olarak belirlendi.Çin menşeli Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısının Türkiye'de yapılan faz 3 çalışmalarının sonuçları açıklandı. Hacettepe Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmanın sonuçlarına göre, semptomatik ve test ile doğrulanmış Covid-19 vakası karşısında aşının etkililiği yüzde 83,5 olarak tespit edildi. Sinovac aşısının hastane yatışını engelleme oranı ise yüzde 100 olarak belirlendi. Çalışmada, ölüm vakasına ise rastlanmadığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada, faz 3 çalışmaların amacının Covid-19'a karşı geliştirilen "CoronaVac aşısının güvenilirliğini ve RT-PCR ile doğrulanmış semptomatik Covid-19 hastalığına karşı koruyuculuğunu" değerlendirmek olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, 14 Eylül'de klinik çalışmalara 18-59 yaş arası sağlık sorunları olmayan gönüllüler katıldı. Çalışmada, gönüllülerin bir kısmına gerçek aşı diğer bölümüne ise plasebo verildi. Aşı ekibine de gönüllülere de hangi aşının yapıldığına dair bilgi aktarılmadı.