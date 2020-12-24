Sinovac aşısının etkinliği yüzde 91 olarak açıklandı Pazar gecesi Türkiye'ye doğru yola çıkacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Bilim Kurulu ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği Coronavac aşısının pazar gecesi Türkiye'ye doğru yola çıkacağını açıkladı.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sedat Ünal ise aşının etkinlik oranının yüzde 91,25 olduğunu açıkladı.

Bilim Kurulu aşının ikinci dozunu olduktan sonra iki hafta da geçiren 1.322 kişinin verileri inceledi.

Bunlar arasında aşı yapılan 752 kişide 3 koronavirüs vakasına rastlanırken plasebo verilen 570 kişide ise 26 koronavirüs vakası görüldü.

Bilim Kurulu bu verilerden yola çıkarak aşının etkinliğini (1-RR) yüzde 91,25 olarak açıkladı. Güven aralığı (CI95) ise yüzde 71 ile 97 arasında belirtildi. Bu, aşının henüz az kişide denendiği için daha büyük gruplara yapıldığında hangi miktarda koruma sağlayabileceğini gösteren bir veri.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Ünal, aşının en kötü ihtimalle yüzde 71, en iyi ihtimalle de yüzde 97 koruyuculuk sağladığını aktardı ve ekledi:

"Yüzde 91 önümüzdeki günlerde artacaktır, ondan neredeyse eminiz. Çünkü başta plasebo verdiğimiz kişilerin sayısı aşı yaptığımız kişilerinkinden azdı. O gruptaki hasta sayısı arttıkça yüzde 91 olan etkinlik artacak."