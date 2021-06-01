Sinovac DSÖ tarafından onaylandı

Böylece DSÖ’nün onayladığı aşı sayısı altıya yükseldi.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüse karşı Çinli biyoteknoloji şirketi Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronaVac aşısına acil kullanım izni verdi. Böylece Sinopharm aşısının ardından ikinci bir Çin aşısına DSÖ tarafından ruhsat verilmiş oldu. Söz konusu ruhsatla Sinovac aşısının, DSÖ tarafından belirlenen etkinlik ve üretim ile ilgili standartlara uygun olduğu tescil edildi.

DSÖ'ye bağlı bağımsız Stratejik Uzmanlar Danışma Grubu'nun (SAGE) değerlendirmesine göre, Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısı, bu aşıyı olanların yüzde 51'inde koronavirüse bağlı her türlü hastalığı önlüyor. Covid-19 olanların yüzde 100'ü ise bu aşı sayesinde, hastalığı ağır bir biçimde geçirmekten ya da hastaneye yatmaktan korunuyor.

DSÖ'nün söz konusu kararının ardından Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı tüm örgütler Sinovac aşısını tedarik edip dağıtımını yapabilecek. Bu bağlamda, özellikle yoksul ülkelere aşı ulaştırılması için hayata geçirilen uluslararası Covax aşı programına da Sinovac aşısının dahil edilmesi bekleniyor.