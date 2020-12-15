Sinovac Türkiye Aşı Çalışma Grubu Koordinatörü Ünal'dan önemli açıklamalar

Bilim Kurulu Üyesi ve Sinovac Türkiye Aşı Çalışma Grubu Koordinatörü Prof. Dr. Serhat Ünal, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Prof. Dr. Serhat Ünal'ın açıklamalarından satır başları:

Sağlıkta 2. kalite diye bir kavram yoktur. Sinovac 15-20 yıldır aşıyla uğraşan bir firma. Yıllardır dünyaya aşı yapıp satan bir firma. Daha önceki malzemeleri güvenerek kullanılmış. Herkes bu aşının iyiliği kötülüğünü düşünüyor da sağlık ekibimiz düşünmüyor olur mu? Ben bir huzursuzluk görmüyorum. Bir miktar da haksızlık yapıldığını düşünüyorum ucuzluk kavramıyla birleştirilerek.

İngiltere'de virüsün mutasyon geçirdiği doğru mu?

Mutasyon her gün olur. Bu hataları kontrol eden bir sistem vardır. Virüsün hatası onun fonksiyonlarına ne derece etkili ona bakmak lazım. Mutasyon sonucu daha çok bulaşıcı hale geldi mi? Ona bakmak gerekiyor. Daha önce de mutasyonlar oldu. İngiltere'de bir mutasyon var ama fonksiyonel bir yansıması olup olmadığı henüz tespit edilmedi.