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Sinovac Türkiye Aşı Çalışma Grubu Koordinatörü Ünal'dan önemli açıklamalar

15.12.2020 21:01 | Son Güncelleme:
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Sinovac Türkiye Aşı Çalışma Grubu Koordinatörü Ünal'dan önemli açıklamalar

Bilim Kurulu Üyesi ve Sinovac Türkiye Aşı Çalışma Grubu Koordinatörü Prof. Dr. Serhat Ünal, "Batılı ülkeler neden Sinovac'ı tercih etmiyor?" sorusuna "Burada bence siyasi faktörler devreye giriyor. Altyapısı müsait ülkelere yönelmek durumunda kaldılar.

Bilim Kurulu Üyesi ve Sinovac Türkiye Aşı Çalışma Grubu Koordinatörü Prof. Dr. Serhat Ünal, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Prof. Dr. Serhat Ünal'ın açıklamalarından satır başları:

Sağlıkta 2. kalite diye bir kavram yoktur. Sinovac 15-20 yıldır aşıyla uğraşan bir firma. Yıllardır dünyaya aşı yapıp satan bir firma. Daha önceki malzemeleri güvenerek kullanılmış. Herkes bu aşının iyiliği kötülüğünü düşünüyor da sağlık ekibimiz düşünmüyor olur mu? Ben bir huzursuzluk görmüyorum. Bir miktar da haksızlık yapıldığını düşünüyorum ucuzluk kavramıyla birleştirilerek.

İngiltere'de virüsün mutasyon geçirdiği doğru mu?

Mutasyon her gün olur. Bu hataları kontrol eden bir sistem vardır. Virüsün hatası onun fonksiyonlarına ne derece etkili ona bakmak lazım. Mutasyon sonucu daha çok bulaşıcı hale geldi mi? Ona bakmak gerekiyor. Daha önce de mutasyonlar oldu. İngiltere'de bir mutasyon var ama fonksiyonel bir yansıması olup olmadığı henüz tespit edilmedi.

Batılı ülkeler neden Sinovac'ı tercih etmiyor?

Burada bence siyasi faktörler devreye giriyor. Altyapısı müsait ülkelere yönelmek durumunda kaldılar. Bunu söylemeye yetkili değilim ama Sinovac aşısını alan Brezilya, Türkiye, Endonezya'dan başka ülkeler de var.

"İLAÇ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Aşı gibi ilaçta da çalışmalar devam ediyor. İlaçtan da beklentimiz var. Türkiye'nin de katıldığı değişik Faz-3 çalışmalar devam ediyor.

BURUN SPREYİ ÇALIŞMALARI

Türkiye'de de böyle çalışmalar var. Burundan sıkıldığı zaman günde 2-3 kere virüsün yapışmasına mani olacak bir malzeme. İnşallah 2021 içinde böyle bir maddenin elimizde olması iyi bir şey.

Bilim Kurulu bir bilimsel danışma kurulu. Bu tavsiyelerin hayata geçmesi Sağlık Bakanlığımız ve hükümetimiz tarafından verilen kararlar. Biz işin tıbbi yönünü düşünerek tavsiyelerde bulunuyoruz. Bakanlığın belli bir planı var bu konuda. Eğer bu etkinlikte bir sorun olur vaka sayısı kontrol altına alınamazsa tam kapanma gündemi bakanlığın masasına gelir.

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