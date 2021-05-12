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Sinovac Türkiye’ye aşı üretimi için lisans verdi

12.05.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinovac CEO’su Yin Türkiye’ye aşı üretimi için lisans verdiklerini açıkladı.

Endonezya’da sağlık çalışanları üzerinde yapılan bir araştırma Sinovac aşısının ölümleri önlemede yüzde 98 oranında etkili olduğunu gösterdi.Çin merkezli biyoteknoloji şirketi Sinovac'ın CEO'su Yin Weidong Bloomberg'e verdiği mülakatta Türkiye'ye 20 milyon doz aşı sağladıklarını ve bunun nüfusun yüzde 20'sine tekabül ettiğini söyledi.

Yin bunun yeterli olmadığını ve virüsün yayılmaya devam ettiğini belirterek, arzı arttırmaları gerektiğini kaydetti. Bunun için aşı sağladıkları ülkelerle üretim için lisans anlaşmaları yaptıklarını belirten Yin, beş ülkeye lisans verdiklerini belirtti. Yin, bu ülkeleri Türkiye, Endonezya, Brezilya, Malezya ve Mısır olarak sıraladı.

Yin araştırmalar haricinde aşının gerçek hayatta on milyonlarca insana uygulandığını ve bu verilerin "daha önemli olduğunu" belirtti. Yin, bu verilerin yoğun bakıma yatmayı önlemede yüzde 89, hastaneye yatmayı önlemede yüzde 80 etkin olduğunu gösterdiğini kaydederek "Bu daha ikna edici bir veri değil mi?” şekilde konuştu.

Yin Sinovac aşısı kullanan hükümetlerle bu verileri bir an önce paylaşmalarını istediklerini belirterek araştırmalar ve gerçek dünyadan verilerin Sinovac aşısının daha kapsamlı olarak değerlendirilmesine olanak tanıyacağını söyledi.

Yin karşılaştıkları en büyük zorluğun talebi karşılamak olduğunu belirtti.

Ölümleri önlemede yüzde 98 etkili

Öte yandan Endonezya'da Sağlık Bakanlığı yetkilisi sağlık çalışanları üzerinde yapılan bir araştırmanın Çinli Sinovac aşısının ölümleri önlemede yüzde 98 ve hastaneye kaldırılmayı engellemede yüzde 96 oranında etkili olduğunu gösterdiğini açıkladı.

Endonezya Sağlık Bakanlığı yetkilisi Pandji Dhewantara ülkein başkenti Cakarta'da Ocak ve Mart ayları arasında Sinovac ile aşılanan sağlık görevlileri üzerinde bu araştırmanın yapıldığını açıkladı.

Reuters /SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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