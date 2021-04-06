Sinovac ve BionTech aşısının yan etkileri | Aşı olduktan sonra yan etki görülürse ne yapılmalı?

Sinovac ve Biontech aşılarının Türkiye’ye gelmesinin ardından ise vatandaşlar iki aşı arasında kararsız kaldı. Bunun üzerine vatandaşlar aşıların virüs üzerindeki etkisini ve yan etkilerini araştırmaya başladı. Sinovac ve Biontech aşısı arasında karar veremeyen vatandaşlar için iki aşının da yan etkilerini ve virüs üzerindeki etkilerini haberimizde derledik.

SİNOVAC AŞISI NEDİR?

Çin’den ithal edilen Sinovac firmasının ürettiği bir aşı olan Coronavac, formaldehitle inaktive edilen ve adjuvan olarak alüminyum kullanılan ölü aşıdır. Virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek vücudumuza ara verilmeden bağışıklığımızı uyarmaktadır. Ölü aşı olduğu için daha güvenli olduğu düşünülmektedir.

SİNOVAC AŞISININ YAN ETKİLERİ NELER?

Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmadığını açıklayan Sağlık Bakanlığı, aşılama sonrasında görülen yan etkilerin sıklıkla hafif bir şekilde atladığına dikkat çekiyor.

Sinovac aşısı sonrası başlıca yan etkiler ise;

Yorgunluk,

Baş ağrısı,

Ateş,

Titreme,

Kas/eklem ağrısı,

Kusma,

İshal,

Aşı uygulanan bölgede ağrı,

Kızarıklık,

Şişlik

Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.