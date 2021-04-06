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Sinovac ve BionTech aşısının yan etkileri | Aşı olduktan sonra yan etki görülürse ne yapılmalı?

06.04.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ocak ayında Sinovac aşısının Türkiye’ye gelmesi ile ülkemiz aşılama sürecine başlamış oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı ilk açıklamalarda Haziran ayına kadar aşılamanın biteceğini söylemişti. Ancak henüz daha aşılamaların yarısı bile tamamlanamadı. Koca, daha sonra bu süreyi Eylül ayı olarak revize etmişti. Geçtiğimiz günlerde Sinovac aşısından sonra Türkiye’ye Alman aşısı Biontech’te geldi ve aşı olacak vatandaşlara iki aşı arasında bir tercih hakkı sunuldu.

Sinovac ve BionTech aşısının yan etkileri | Aşı olduktan sonra yan etki görülürse ne yapılmalı?

Sinovac ve Biontech aşılarının Türkiye’ye gelmesinin ardından ise vatandaşlar iki aşı arasında kararsız kaldı. Bunun üzerine vatandaşlar aşıların virüs üzerindeki etkisini ve yan etkilerini araştırmaya başladı. Sinovac ve Biontech aşısı arasında karar veremeyen vatandaşlar için iki aşının da yan etkilerini ve virüs üzerindeki etkilerini haberimizde derledik.

SİNOVAC AŞISI NEDİR?

Çin’den ithal edilen Sinovac firmasının ürettiği bir aşı olan Coronavac, formaldehitle inaktive edilen ve adjuvan olarak alüminyum kullanılan ölü aşıdır. Virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek vücudumuza ara verilmeden bağışıklığımızı uyarmaktadır. Ölü aşı olduğu için daha güvenli olduğu düşünülmektedir.

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SİNOVAC AŞISININ YAN ETKİLERİ NELER?

Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmadığını açıklayan Sağlık Bakanlığı, aşılama sonrasında görülen yan etkilerin sıklıkla hafif bir şekilde atladığına dikkat çekiyor.

Sinovac aşısı sonrası başlıca yan etkiler ise;

  • Yorgunluk,
  • Baş ağrısı,
  • Ateş,
  • Titreme,
  • Kas/eklem ağrısı,
  • Kusma,
  • İshal,
  • Aşı uygulanan bölgede ağrı,
  • Kızarıklık,
  • Şişlik

Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.

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BİONTECH AŞISI NEDİR?

Almanya’nın Pfizer BioNTech aşısı mRNA tabanlı COVİD 19 aşısıdır. Diğer mRNA aşısı Moderna aşısıdır. BNT162b2 aşısı için BioNTech teknolojisi, SARS-CoV-2 koronavirüsün (COVID 19) yüzeyinde bulunan diken proteininin bir kısmını kodlayan nükleositle modifiye edilmiş mRNA (modRNA) kullanımına dayanmaktadır. Bu aşıda mRNA tarafından diken proteinin bir parçası vücutta oluşur ve bu da vücutta bağışıklık oluşturur. Bu bağışıklık enfeksiyona karşı koruma sağlar.

BioNTech aşısı için firma yetkilileri tarafından açıklanan etkinlik oranını % 91.3 olarak bildirilmiştir. Coronavac aşısının etkinlik oranı Türkiye’deki verilere göre % 83 olarak bildirilmiştir. Aşının ciddi ve orta şiddetteki enfeksiyonlara karşı korumada %100 etkili olduğu bildirilmiştir.

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BİONTECH AŞISININ YAN ETKİLERİ NELER?

Pfizer-Biontech COVID-19 aşısı yan etkileri diğer yetişkin aşılarına benzerdir. Klinik denemeler sırasında, çok yaygın olarak kabul edilen sıklık sırasına göre yan etkiler şunlardır:

  • Enjeksiyon yerinde ağrı ve şişlik,
  • Yorgunluk,
  • Baş ağrısı,
  • Kas ağrıları,
  • Titreme,
  • Eklem ağrısı ve ateş.
  • Ateş, ikinci dozdan sonra daha sık görülmektedir.

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AŞILARIN YAN ETKİSİ GÖRÜLÜRSE NE YAPILMALI?

Aşı uygulanan bölgede ağrı, şişlik veya kızarıklık; öncelikle aşı uygulanan kolunuzu yükseltmeniz uygun olacaktır. Aşı yerine soğuk suyla ıslatılmış havlu tatbik edebilirsiniz. Buzu doğrudan tatbik etmeyin. Parasetamol içeren ağrı kesici kullanabilirsiniz.

  • Yorgunluk; istirahat etmeniz ve yeterince sıvı almanız faydalı olacaktır.
  • Hafif ateş ve titreme; istirahat etmeniz, yeterince sıvı almanız ve parasetamol içeren ağrı kesici almanız önerilmektedir.
  • Baş ağrısı; aşı sonrası bir hafta içinde baş ağrısı gelişirse parasetamol içeren ağrı kesici almanız faydalı olacaktır.
  • Kas ve eklem ağrısı; aşıdan sonra bir hafta içinde kas ve eklem ağrısı olursa istirahat etmeniz, yeterli sıvı almanız ve parasetamol içeren ağrı kesici almanız yeterli olacaktır.
  • Kusma ve ishal; aşıdan sonra bir hafta içinde kusma ve ishal gelişecek olursa ağızdan sıvı ve gıda almanız faydalı olacaktır. Yeterince sıvı alamaz ve halsizlik gelişecek olursa sağlık kurumunda serum takviyesi gerekliliğinin değerlendirilmesi gerekir.

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