"Sinovac Virüsün İngiltere ve Güney Afrika Türlerine Karşı Etkili"

Çin firması Sinovac Biotech’in Corona virüsü aşısını test eden Brezilya’daki bir enstitüden yapılan açıklamaya göre, aşı virüsün İngiltere ve Güney Afrika’da ortaya çıkan türlerine karşı da etkili.

Açıklama, Brezilya’da Sinovac aşısının deney sürecini yöneten, Sao Paulo’daki Butantan Biyomedikal Merkezi’nin başkanı Dimas Covas’tan geldi. Covas, “Çin’de bu aşıyı İngiltere ve Güney Afrika varyantlarına karşı test ettik ve iyi sonuç aldık” dedi.

Aşının Brezilya’daki test sürecinden ve Sağlık Bakanlığı’na aşı dağıtımından da sorumlu olan Covas, Sinovac aşısının etkililik oranıyla ilgili ayrıntı paylaşmadı.

Covas, Butantan Biyomedikal Merkezi olarak, Brezilya’nın Manaus kentinde ortaya çıkan yeni Corona virüsü türüne karşı da CoronaVac adlı aşıyı denediklerine değindi ve bu deneyin sonuçlarını da “kısa süre içinde” alacaklarını söyledi. Covas, CoronaVac’in etkililiğiyle ilgili olarak da, “İşe yaraması konusunda çok olumluyuz” dedi.

Rio, Salvador ve Cuiaba kentlerinde stoklardaki aşılar bitmiş durumda. Brezilya hükümeti 100 milyon doz daha satın alarak Çin’in Sinovac aşısını, Brezilya genelindeki aşılama programının öncelikli aşısı haline getirdi.

