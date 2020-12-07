Sinovac yıllık üretim kapasitesini 600 milyon doza çıkartmayı hedefliyor

Çinli biyoteknoloji şirketi Sinovac ile Hongkonglu Sino Biopharmaceutical şirketi arasında imzalanan yatırım anlaşması doğrultusunda Sino Biopharmaceutical şirketinin Sinovac'ın hisselerinin yüzde 15'ini satın alarak şirkete 500 milyon dolarlık yatırım yaptığı duyuruldu. Böylece koronavirüse karşı geliştirilen aşının üretim kapasitesinin iki katına çıkarılarak yılda 600 milyon doza ulaştırılması için yeni bir üretim tesisinin yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Sinovac'ın CEOsu Yin Weidong söz konusu yatırımın, "aşı satış kapasitesini artıracağını, Asya piyasalarına açılma imkanı tanıyacağını bu sayede yeni teknolojiler geliştirileceğini ve her şeyden önemlisi pandemi ile küresel mücadele çabalarını hızlandırılacağını" ifade etti.

Üçüncü fazda "mihenk taşları"

Klinik deneylerde üçüncü fazı devam eden CoronaVac Çin'de acil onay almıştı. Ancak aşı adayına henüz nihai piyasa onayı verilmedi. Sinovac'ın CEOsu Yin Weidong, Asya ve Latin Amerika ülkelerinde yapılan klinik deneylerde "önemli mihenk taşlarına" ulaşıldığını ifade etti.