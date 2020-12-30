Sinovit rahatsızlığı kimlerde görülür? Sinovit belirtileri ve tedavileri nelerdir?

Genel olarak 3-10 yaş aralığında görülen bir çocuk hastalığıdır. Erkek çocuklarda kız çocuklara nazaran daha sık görülen bir hastalıktır. Üstsolunum yolu enfeksiyonlarının sonrasında eklem iltihaplanması nedeniyle ortaya çıkan bu hastalık tedavi süreci uzman hekimler tarafından yapılmaktadır. Sinovit Nedir? Sinovit nedir diye bakıldığında, vücutta yer alan eklemlerin büyük kısmının iç yüzünü döşeyen zarın yani sinovyumun zarar görmesi yada iltihaplanması sonucunda oluşan bir hastalıktır. Sinovit nedir tıp dünyasında özellikle çocuk hastalıklarında sıkça karşılaşılan bir sorudur. Genellikle çocuklarda görülen bir hastalıktır. Belirgin kalça ve bazen diz ağrısı, topallama ve yürüyüşte aksama gibi etkileri ile çocuklar için ağrılı olabilecek bir süreç olarak değerlendirilir. Çocukların bacaklarına yük vermek istememesi, kalça ve diz hareketlerinde kısıtlılık en belirgin klinik bulgular arasında yer alır. Doktor muayenesi sonrasında yapılan kan testleri öncelikli olarak bir eklem fonksiyonunu ekarte etmek amacıyla istenir. Daha sonra hastadan enfeksiyon parametreleri olan sedimentasyon ve CRP ile tam kan bir kan sayımı istenir.

Radyolojik olarak çekilen kalça ve pelvis grafikleri normal düzeylerdedir. Kalça eklemi içindeki sıvının ne kadar biriktiğini belirlemek için kalça ultrasonu istenebilir. Kan değerlerinde aşırı bir yükseklik olmaması, klinik bulgular ve hastanın dikkatli öyküsünün alınması ve incelenmesi sonucunda sinovit tanısı konulabilir. Hastalık bulguları hastalığın derecesine göre farklılık gösterir. Bu nedenle her hastada bulguların belirlenmesi ve ilerlemesi süreci aynı değildir. Zaman içerisinde sinovit bulguları kendi kendine ilerleyebilir ya da gerileyebilir. Sinovit Belirtileri Nelerdir? Genellikle çocuklarda görülen sinovit rahatsızlığının belirtileri arasında belirgin kalça ve bazen diz ağrısı, yürürken topallama, aksama çocuğun ağrılı olan bacağa yük vermek istememesi, kalça ve diz hareketlerinde kısıtlılık gibi belirtileri vardır. Aynı zamanda sinovit hastalığına neden olan diğer hastalıklar arasında romatoid artrit, tetik parmak, gut ve septik artrit vardır. Yapılan kan testlerinde öncelikli olarak bir eklem enfeksiyonunun var olup olmadığı belirlenir. Tedavi sürecinde ilk amaç eklem enfeksiyonunu ekarte etmektir. Hastadan enfeksiyon parametreleri, sedimentasyon ve CRP ile tam kan sayımı yapılır. Radyolojik olarak çekilen kalça ve pelvis grafiklerinin normal sınırlarda olmalıdır. Kan değerlerinin ve çekilen radyolojik filmlerin normal olması nedeniyle belirtileri anlayabilmek için hastanın öyküsünün dikkatli bir şekilde dinlenmesi gerekir. En yaygın belirtiler arasında kalça ve diz ağrıları, yürürken topallama, ağrı olan ayağa ağırlık verememe, basamama gibi belirtileri vardır. Sinovit kendi kendini sınırlayan bir rahatsızlık olduğu için çok tehlikeli değildir. Septik artirit denilen bir mikrobiyal kaynaklı bir rahatsızlıktır. Eklem iltihabı ile benzer belirtiler gösteren rahatsızlığın anlaşılabilmesi ve ayrımının iyi yapılması gerekir. Bu nedenle sinovit belirtilerinin aileler tarafından bilinmesi ve çocukların bu belirtilerden en az birini göstermesi durumunda vakit kaybetmeden bir uzmana danışılması gerekir.

Sinovit Tedavi Süreci Tedavi süreci her hasta için farklı olabilir. Hastanın yüklenmeden korunması ve ağrı kesici tedavisi genellikle yeterlidir. Genellikle kendi kendini sınırlayıcı ve ileriki dönemlerde hasta üzerinde eklem hasarı bırakmayan bir hastalıktır. Kendi kendine sınırlayıcı olmasına rağmen erken dönemde tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Septik artirit denilen mikrobiyal kaynaklı eklem iltihabı gibi benzer semptomlar gösteren bir rahatsızlıktır. Bu nedenle hastalık ayrımının iyi yapılması gerekir. Bu aşamada en büyük rol ailelere düşer. Çocuklar üzerinde eklemde ağrı, topallama, yürümede bozukluk, aksaklık ve yürüme güçlüğü gibi çeşitli semptomlar gösterdiğinde vakit kaybetmeden bir uzmana gidilmesi gerekir. Genellikle yetişkinlik döneminde görülmeyen ve esas olarak pediatrik bir rahatsızlık olan Sinovit çocuk yaşlarda görülür. Hastalık bulguları hastalığın derecesine göre değişiklik gösterir. Aynı şekilde tedavi süreci de bulguların kendi kendine ilerlemesi ya da gerilemesi durumunda farklılık gösterir. Tedavi sürecinde önemli olan ilk şey hastanın yüklenmeden korunmasıdır. Aynı zamanda ağrı kesici tedavi verilmesi çoğu zaman yeterli olur. Çoğu zamanda kendi kendini sınırlandıran bir hastalık olduğu için kalıcı bir eklem hasarı bırakmaz.