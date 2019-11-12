Sınrıdışı Edilen IŞİD’li Almanlar’a Berlin'den Yeşil Işık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "IŞİD'li teröristleri ülkelerini göndereceğiz" açıklamasından sonra konu yeni bir boyut kazandı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Ülkeye gelecek IŞİD'le bağlantılı kişilerin, eylemlerinden sorumlu tutulabilmeleri ve yargılanabilmeleri için somut delillerin gerektiğini" belirtti. İçişleri Bakanı Horst Seehofer’ın ise meslektaşı Süleyman Soylu’yla IŞİD’li Almanlar’ın dönüş süreci konusunu telefonda konuştuğu açıklandı.

Bakan Seehofer ise, kamuoyunun tedirgin olmasına neden bulunmadığını, dönen zanlılarla ilgili soruşturmaların sürdüğünü ve dönenlerin Almanya için tehlike oluşturmaması için yetkililerin tüm hazırlıkları yaptığını kaydetti.

Hristiyan Demokrat CDU’nun Dış Politika Sözcüsü Norbert Röttgen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın IŞİD’lileri geri gönderme kararını "şantaj" olarak tanımladı. "İkili ilişkilerde şantaj kabul edilemez" diyen Röttgen, Türkiye’nin ekonomik açıdan Almanya ve Avrupa’ya muhtaç olduğunun unutulmaması gerektiğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’nin elinde Alman uyruklu toplam 20 IŞİD’li bulunduğunu açıklamıştı. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde toplam 10 zanlının Türkiye’deki cezaevlerinden alınarak Almanya’ya gönderileceği öğrenildi. Der Spiegel dergisi, geri gönderecekler arasında beş çocuklu bir ailenin de bulunduğunu iddia eden bir haber yayınladı.

Diğer iki zanlının ise daha önce Suriye’nin kuzeyinde tutuldukları kamplardan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve eşleri IŞİD üyesi olan iki kadın olduğu tahmin ediliyor. Müvekkillerinden birinin sonradan Müslümanlığı seçen bir Alman kadın olduğunu doğrulayan Hamburglu bir avukat, güvenlik birimlerinin söz konusu kadının IŞİD’li kocasının çatışmalarda ölmesinden sonra, radikalleşmesi nedeniyle pişman olduğunu ve yıllardır Almanya’ya dönmeye çalıştığını açıkladı. Söz konusu kadının Hamburglu olduğunu doğrulayan Hamburg Eyaleti İçişleri Bakanı Andreas Grote, zanlının dönüşü için tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.