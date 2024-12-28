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'Sinsi ölüm' uyarısı: Karbonmonoksit zehirlenmesine dikkat! Renksiz, kokusuz ve fark edilmesi zor

28.12.2024 10:07
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Van’ın Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerdeki sobalı evleri ziyaret ederek, "sinsi ölüm" olarak bilinen karbonmonoksit zehirlenmesine karşı vatandaşları uyardı.

'Sinsi ölüm' uyarısı: Karbonmonoksit zehirlenmesine dikkat! Renksiz, kokusuz ve fark edilmesi zor

Kış aylarının gelmesiyle birlikte artan soba kullanımı, karbonmonoksit zehirlenmesi riskini de beraberinde getiriyor. Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Çevre Sağlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri ev ziyaretlerinde karbonmonoksit gazının tehlikelerine dikkat çekti. Ekipler, bu gazın renksiz, kokusuz ve fark edilmesinin zor olduğunu vurgulayarak, vatandaşları bilinçlendirdi.

Ziyaretlerde, karbonmonoksit zehirlenmesinin belirtileri, korunma yöntemleri ve güvenli soba kullanımı hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Yetkililer, özellikle soba kurulumunda dikkat edilmesi gereken hususları hatırlatarak, vatandaşlardan sobaları yakarken gerekli önlemleri almalarını istedi.

“BİR ANDA ZEHİRLENMELER YAŞANABİLİYOR”

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Tuşba İlçe Sağlık Müdürü Dr. Semra Gümüş, ekip olarak her kış karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı bilgilendirme çalışması yaptıklarını belirtti. Özellikle sobaların yoğun şekilde kullanıldığı kırsal mahallelerde eğitim verdiklerini ifade eden Dr. Gümüş, “Kış aylarında rüzgarlı havalarda iyi yanmayan sobalarda karbonmonoksit gazının ortama yayılmasıyla zehirlenmeler oluyor. Sessiz katil denilen bu karbonmonoksit; renksiz ve kokusuz bir gaz olduğu için bir anda zehirlenmeler yaşanabiliyor.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

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Zehirlenmelerin belirtileri ise baş dönmesi, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, halsizlik ve uyuşukluk hali şeklindedir. Soba yanan kapalı ortamda vatandaşlarımız bu belirtileri görüyorsa hemen 112’ye haber vermeli, ortamı havalandırmalı ve kendileri de açık havaya çıkmalıdır. Elimizden geldiğince sobaların yandığı yerlerde bu ölümlerin önlenmesi için ekip olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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Ekiplerin soba zehirlenmesine karşı kendilerini uyardığını dile getiren Topaktaş Mahalle Muhtarı Rıza Çınar ise mahalle halkının soba zehirlenmeleri konusunda bilgilendiğini belirtti. Çınar, gelen ekiplere teşekkür ederek, bu tür çalışmaların devam etmesini istedi.

İHA
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
zehirlenme soba
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