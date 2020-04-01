"Sinsi" virüsle mücadele eden savaşçı

de'ye anlattı.tagesschau.de: Almanya'da hastaneler kendilerini artan sayıda koronavirüs vakasına hazırlıyor. Tecrübelerinize dayanarak, size göre şu an önemli olan ne?

Luo Fengming: Solunum yolu hastalıkları, enfeksiyonlar ve yoğun bakım dallarında uzmanlara gerek var. Kişisel korunma malzemelerinin de el altında hazır tutulması lazım. Ayrıca ben teşhisin erken safhada konmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum, ki bu sayede hastalık ağır bir hal almadan iyileştirmek için her şey yapılabilsin.

Sağlıklı doktorların önemi

Siz virüsten koruyucu malzeme ve donanıma sık sık vurgu yapıyorsunuz, neden?

Kişisel korunma malzemesi çok ama çok önemli. Hükümetlerin bunu anlamaları şart. Sadece iyi korunan doktorlar ve hastane personeli hastalara iyi bir şekilde yardımcı olabilir. N-95 maskeleri, yüzü koruyucu malzemeler ve koruma sağlayan kıyafetler, bunların çok mühim. İşimizi bitirdikten sonra her seferinde üstümüzdeki her şeyi çıkardık ve ellerimizi iyice yıkadık.

Hastaneden otele döndüğümüzde de tüm vücudumuzu itinalı bir biçimde yıkadık. Tüm bu önlemler sayesinde bizden hiç kimseye virüs bulaşmadı. Ekibim ve ben Vuhan'dan, yaşadığımız Sichuan eyaletine döndük ve burada hepimize iki kere koronavirüs testi uygulandı. Hepimiz negatifiz.