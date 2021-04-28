Sinti ve Romanlar’dan Merkel’e ödül

Merkel, ödülü daha fazla gayret göstermek için bir çağrı ve teşvik olarak algıladığını belirtti.Almanya Başbakanı Angela Merkel Avrupa Sinti ve Roman Yurttaş Hakları Ödülü'ne layık görüldü. Avrupa Sinti ve Roman Yurttaşlık Ödülü Başkanı Romani Rose, Merkel‘in antiziganizme karşı kararlı tavrı nedeniyle bu ödülle onurlandırıldığını dile getirdi. Rose konuşmasında, "Antisemitizmi lanetlediğimiz gibi antiziganizmi de lanetlemeliyiz" ifadesini kullandı.

Mannheim kentinde düzenlenen ve internet üzerinden canlı yayınlanan ödül törenine, Berlin'den video konferans yoluyla katılan Başbakan Merkel ise konuşmasında, "Antiziganizmle mücadele herkesin görevidir" dedi. Aldığı ödülün kendi için "büyük bir onur" olduğunu dile getiren Merkel, bunu aynı zamanda Sinti ve Romanların çıkarları için gayret göstermeye bir çağrı ve teşvik olarak algıladığını belirtti.

Merkel para ödülünü bağışladı

Dışlanma ve önyargıların aşılması için atılacak çok adıma, temasa ve diyaloğa ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Angela Merkel, aldığı ödülün bugüne dek yapılanlardan tatmin olma ödülü değil, daha fazlası için bir "kendine getirme" ödülü olduğunu dile getirdi. Merkel, ödülle birlikte verilen 15 bin euroyu ise, merkezi Brüksel'de olan uluslararası gençlik ağı Ternype ile Almanya'nın Dortmund kentindeki komşuluk projesi Grünbau'a yarı yarıya bağışta bulundu.