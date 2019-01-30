Sinüzit tedavisi edilmezse kronik hâle gelebilir

Özel Esentepe Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Op. Dr. Zeki Özsoy, kış aylarında toplum genelinde sık görülen sinüzit hastalığıyla ilgili bilgiler verdi. Özsoy, üst solunum yolu enfeksiyonları hava ve damlacık yoluyla yayıldığı için insanların yoğun olduğu alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları, asansör ve kapalı ortamlarda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, tedavi edilmeyen sinüzitin zamanla kronik bir hâl alabileceği ikâzında bulundu.

KBB Uzmanı Op. Dr. Zeki Özsoy, bilhassa kış aylarında toplum genelinde sık görülen sinüzit hastalığıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Bütün enfeksiyon hastalıklarında esas olanın korunmak olduğunu belirten Dr. Zeki Özsoy, “Üst solunum yolu enfeksiyonları hava ve damlacık yoluyla yayıldığı için insanların yoğun olduğu alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları, asansör ve kapalı ortamlarda dikkatli olunması ve toplu yaşama alanlarının mutlaka havalandırılması gerekiyor. Dengeli beslenmek, yeterli sıvı tüketmek, uyku düzenine dikkat etmek ve elleri sık sık yıkamak çok mühim. Ayrıca gerekli tedbirleri aldıktan sonra, bağışıklık sistemini destekleyici takviyeler de faydalı olacaktır” dedi.

Sinüzitin belirtilerini sıralayan Dr. Özsoy, “Sinüzit, en sık kış aylarında görülmektedir. Burunda tıkanıklık, boğaz ağrısı, hafif ateş, hâlsizli, göz ve yüz çevresinde zonklayıcı bir baş ağrısı, burun ve genizden sarı yeşil renkli akıntı, ağızda koku ve tat bozukluğu, sinüzitin başlıca belirtileridir. Genellikle yüzün ön kısmında (yanaklar, alın ve göz arkalarında) bu ağrı hissedilmektedir. Bu tip baş ağrıları sabahları şiddetli olup, gün içinde ise azalma eğilimi gösteriyor. Çocuklarda da bu belirtilerin yanında iştahsızlık, bulantı ve kusma gibi çeşitli şikâyetler görülebilir” diye konuştu.

Sinüzitin tam olarak tedavi edilmemesi durumunda, kronik hale gelebileceği uyarısında bulunan Dr. Zeki Özsoy, “Antibiyotik tedavisi sinüzit hastalığına genellikle olumlu cevap verse de hastalar zaman zaman tedavi sürecini aksatabiliyor. Nezle, grip gibi durumlar 10 güne kadar geçmezse aslında bir akut sinüzit belirtisi olabilir. Uzun süren belirtiler ise kronikleşmiş sinüziti akla getirmektedir. Akut sinüzitlerde uygun tedavi yapılmazsa müzmin sinüzite, enfeksiyonun beyin zarlarına ulaşmasıyla menenjite, iltihabî durum göze ulaştığında görme problemlerine, göz hareket bozukluklarına ve özellikle çocuklarda ortaya çıkan orta kulak iltihabına sebep olabilmektedir. Tedavi sürecinde burun açıcı spreyler ve soğuk algınlığı ilaçları, alerji hapları ve spreyleri, burun ile sinüs yıkama sıvıları ve spreyleri faydalı sonuçlar vermektedir” ifadelerini kullandı.

