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  4. Sinüzit tedavisinde akupunktur yöntemi hangi durumda tercih ediliyor?

Sinüzit tedavisinde akupunktur yöntemi hangi durumda tercih ediliyor?

14.06.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek çok hastalığın destekleyicisi olan akupunktur sinüzit tedavisi için de etkileri ile yüz güldürüyor. Özellikle ilaçların yetersiz kaldığı sinüzit hastalarında önemli bir rol üstlenen akupunktur tedavisi, hastaların ağrılarından kurtulmasını sağlıyor. Konu ile ilgili bilgi veren Anatomi Uzmanı ve Akupunkturist Prof. Dr. Kaya Özkuş, sinüzitte akupunktur tedavisinin kimlere uygulandığını ve hangi durumlarda devreye girdiğini anlattı.

Sinüzit, kafatasında bulunan bazı boşlukları saran mukozaların değişik nedenlerle (laerjik, enfeksiyon vb.) kabarması ve ses yollarıyla olan bağlantılarının zorlaşmasıyla ortaya çıkan, baş ağrılarına neden olan, soluk alma noktasında sıkıntı çıkaran, ses rezonansını etkileyen ciddi bir sorundur. Sinüzit tedavisinde zaman zaman ilaçlar yetersiz kalabilir. Bu noktada akupunktur ile sinüzit tedavisinin gerçekleştirilebileceğini söyleyen Anatomi Uzmanı ve Akupunkturist Prof. Dr. Kaya Özkuş, sinüzitte akupunktur tedavisinin ilaçları destekleyen bir yöntem olduğunu söyledi.

SİNÜZİT TEDAVİSİNDE AKUPUNKTUR KİMLERE UYGULANIR?

Akupunktur, sinüzitli hastalarda antibiyotiğin yanı sıra uygulandığında, tedavinin çok kısa sürede oluşmasını sağlayan, mukozayı süratle gideren bir tedavi yöntemidir. Özellikle alerjik zeminli sinüzitlerde, limbik sistem üzerinden tedaviyi destekleyen akupunktur katkı sağlamaktadır.

ŞİKAYETLER İLACA RAĞMEN DEVAM EDİYORSA...

Antibiyotiğe rağmen şikayetleri ortadan kalkmayan kronik sinüzitli hastaların da mutlaka akupunktur desteği almalarında fayda vardır. Alerjik zeminli sinüzitlerde ise doğrudan akupunktur tedavisi yüz güldürücü sonuçlar çıkarmaktadır. Bilimsel olarak da kanıtlanmıştır.

AKUPUNKTURDA SİNÜZİT TEDAVİSİ NE KADAR SÜRER?

Akupunkturla sinüzit tedavisi 15 seans ve haftada 3 gün şeklinde uygulanır.

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Anahtar Kelimeler:
sinüzit
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