HABER

Sinüzit ve polip ameliyatlarında "üç boyutlu" cerrahi

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.10.2018 23:57 | Son Güncelleme

KBB uzmanı Prof. Dr. Metin Önerci başkanlığındaki ekip tarafından, sinüzit tedavisinde daha önce kadavra üzerinde gerçekleştirilen "Üç boyutlu endoskopik sinüs cerrahisi" ilk kez canlı yayında bir hasta üzerinde yapıldı - HÜ Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Önerci: - "Mevcut uygulamada derinlik olmadığından beyne bile yanlışlıkla girilebilir, göz siniri kesilebilir, körlük, şah damarının patlaması gibi komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bu komplikasyonlar üç boyutlu cerrahi ve navigasyonla azalıyor"

YEŞİM SERT KARAASLAN - Sinüzit ve polip ameliyatlarında iki boyutlu cerrahide ortaya çıkan komplikasyon riski, Prof. Dr. Metin Önerci başkanlığındaki ekip tarafından "ilk kez" canlı yayında bir hasta üzerinde çekleştirilen üç boyutlu cerrahi sayesinde büyük ölçüde azaltıldı.

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önerci'nin başkanlığındaki ekip tarafından, 10 farklı ülkeden bilim insanlarının katılımıyla canlı yayında "Üç boyutlu endoskopik cerrahi" operasyonu gerçekleştirildi.

Aralarında Rusya, Ukrayna, Belarus, Moldovya, İtalya, Polonya, Almanya ve Orta Asya ülkelerinden 28 bilim insanının da bulunduğu heyet, sinüzit sorunu yaşayan bir hasta üzerinde navigasyon ile üç boyutlu endoskopik sinüs cerrahisi uygulaması yaparken operasyonu canlı yayınla izleyen bilim insanları da anında soru yöneltme imkanı buldu.

-"Dünyada bir ilk"

Prof. Dr. Metin Önerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sinüzit ve polip rahatsızlığının bu alanda en sık görülen sağlık sorunları arasında olduğunu söyledi.

En yaygın hastalıklardan biri olan sinüzite yönelik eski cerrahi uygulamaların sinüslerin açılarak yapıldığını, endoskopik ameliyatlarda ise sadece hastalıklı yerlerin açıldığını anlatan Önerci, bu yöntemde dışarıdan hiç kesi olmadan burun içinden endoskopi tekniği uygulandığını belirtti. Önerci, polip ameliyatında da aynı teknikle normal dokunun korunarak sadece bu oluşumun alındığını ifade etti.

Önerci, sinüzit ve polip ameliyatlarının halen iki boyutlu endoskopik cerrahi ile yapıldığını, şimdi buna üç boyut teknolojisinin eklendiğini vurgulayarak "Bu yöntemde ameliyat üç boyutlu teknoloji kullanılarak yapıldı. Daha önce kadavra üzerinde gerçekleştirildi ancak şimdi dünyada ilk kez Türkiye'de bir hasta üzerinde üç boyutlu endoskopik cerrahi yapılıyor. Bu bize onur veriyor çünkü Türk bilim insanlarının tıp ve cerrahide geldiği noktayı ortaya koyuyor." diye konuştu.

- "Ne yapmamız gerektiğini çok net görebiliyoruz"

Üç boyutlu cerrahinin ameliyat başarısına katkıda bulunduğunu bildiren Önerci, şunları kaydetti:

"Üç boyutlu cerrahi derinlik veriyor, dolayısıyla içeride nerede olduğumuzu ve ne yapmamız gerektiğini çok net görebiliyoruz. Mevcut uygulamada ise bir derinlik söz konusu olmadığından iki boyutlu görebiliyoruz.

Üç boyutlu cerrahide anatomik oluşumları daha iyi değerlendirebiliyoruz. Çünkü, söz konusu sinüzit ve polip ameliyatlarında, beyin, şah damarı ve göz gibi yerlere çok yakın çalışıyoruz. Bu teknolojiyle bu bölgelerde bir olumsuzluk ve komplikasyon riski daha azalıyor. Çünkü, mevcut uygulamada derinlik olmadığından beyne bile yanlışlıkla girilebilir. Mevcut uygulamada rastlanabilen göz sinirinin kesilmesi, körlük, göze ya da beyne girme, şah damarının patlaması gibi komplikasyonlar, navigasyon ile üç boyutlu cerrahide daha azalıyor."

Prof. Dr. Önerci, hiç kesi yapılmaksızın ucunda iki kamera olan endoskop cihazıyla burun deliğinden içeriye girildiğini, bu kameralar aracılığıyla burun içinin üç boyutlu görülebildiğini ve derinlik kazanıldığını ifade etti.

Yabancı bilim insanlarının da operasyonu izlerken anında soru sorma fırsatı bulduğunu dile getiren Önerci, ameliyatı yaparken bir yandan bilgi verdiğini bir yandan da katılımcıların her aşamayı görebildiğini kaydetti.

PARTNERRüyada ölmüş yakınlarımızı görmek ne demek?Rüyada ölmüş yakınlarımızı görmek ne demek?
Dr. Küçüktaş: Anne sütü bebeğin ilk aşısıDr. Küçüktaş: Anne sütü bebeğin ilk aşısı
“Varisler, skleroterapi yöntemiyle bir saat içinde tedavi ediliyor”“Varisler, skleroterapi yöntemiyle bir saat içinde tedavi ediliyor”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz (KBB KBB polip sinüzit Üç boyutlu endoskopik cerrahi

En Çok Okunan Haberler

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İlginizi Çekebilir

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı

Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı

Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!

Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Saç ekimini kimler yaptıramaz? Saç ekimi kimlere yapılır? Saç ekimi kriterleri nelerdir?

Saç ekimini kimler yaptıramaz? Saç ekimi kimlere yapılır? Saç ekimi kriterleri nelerdir?

Kanser tedavisi ve tümör tedavisinde MR LINAC devrim yaratacak! MR LINAC nedir? MR LINAC tedavisi hangi hastanede var?

Kanser tedavisi ve tümör tedavisinde MR LINAC devrim yaratacak! MR LINAC nedir? MR LINAC tedavisi hangi hastanede var?

Doğru bilinen bu yanlışlar diş sağlığınızı tehdit ediyor

Doğru bilinen bu yanlışlar diş sağlığınızı tehdit ediyor

Çene cerrahisi nedir? Çene cerrahisi hangi durumlarda yapılır? Ortognatik cerrahi nedir?

Çene cerrahisi nedir? Çene cerrahisi hangi durumlarda yapılır? Ortognatik cerrahi nedir?

Viral enfeksiyon nedir? Viral enfeksiyonlar nasıl geçer? Biral enfeksiyona ne iyi gelir? Viral enfeksiyon çocuklarda görülür mü? Viral enfeksiyon tedavisi nasıl olur?

Viral enfeksiyon nedir? Viral enfeksiyonlar nasıl geçer? Biral enfeksiyona ne iyi gelir? Viral enfeksiyon çocuklarda görülür mü? Viral enfeksiyon tedavisi nasıl olur?

Öfke kontrol bozukluğu nasıl açılır? Öfke kontrolü nedir? Öfke kontrolsüzlüğü ile baş edilebilir mi?

Öfke kontrol bozukluğu nasıl açılır? Öfke kontrolü nedir? Öfke kontrolsüzlüğü ile baş edilebilir mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.