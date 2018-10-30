Sinüzite ne iyi gelir, nasıl geçer? Sinüzit ağrısı için doğal tedavi yöntemleri!

Özellikle kış aylarında grip, nezle, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklar insanları adeta canından bezdirir. Mevsim değişikliklerinde sık görülen sinüzit de bunlardan biridir. Yoğun sinüzit ağrıları dayanılmaz hale gelebilir. Peki sinüzite ne iyi gelir? İlaç tedavisi yanından sinüzit ağrısı için evde hangi doğal tedavi yöntemlerini deneyebilirsiniz? Sinüzit, sinüslerdeki mukoza zarının iltihaplanmasından kaynaklanır. Sinüzitin özellikle baş ağrısı ve göz ağrısı en çok şikayet edilen belirtileridir. Sinüzite ne iyi gelir diye araştıranların çoğunluğunun isteği baş ağrısını hafifletmektir. Dayanılmaz olan ve yaşam kalitesini düşüren sinüzit ağrılarını geçirmek için ne yapılabilir? İşte sinüzitin burun tıkanıklığını ve ağrısını hafifletmek için evde uygulayabileceğini formüller... Hatırlatma: Uzun süreyle devam eden sinüzit ciddi sıkıntılara yol açabilir. Gerek deneyeceğiniz doğal yöntemler gerekse de sinüzitin tedavisi için mutlaka bir doktora başvurmanız, hem doğal formülleri hem de ilaç tedavisini doktorunuzun ön gördüğü biçimde uygulamanız sağlığınız için önemlidir.

SİNÜZİTE NE İYİ GELİR? Tarçın: Sinüzitten kaynaklanan baş ağrısını hafifletmek için faydalanabileceğiniz baharatlardan biri tarçındır. Bir yemek kaşığı tarçın tozunu su ile karıştırarak bir macun hazırlayın. Macuna bir de yarım çay kaşığı sandal ağacı tozu ilave edin. Hazırladığınız bu macunu alnınıza, özellikle gözlerin üst Tuzlu su: Burun tıkanıklığı, başınızda büyük bir ağarlık yaratıyor değil mi?.. Burun tıkanıklığını açmak için tuzlu su formülünü deneyebilirsiniz. Sıcak su ile tuzu karıştırın ve bu karışımı iki burun boşluğunuza sıkın. Bu hem burnunuzu hem de başınızı rahatlatacaktır. Naneli Buhar: Burnunuzu açmak ve rahatlatmak için uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem naneli buhar solumaktadır. Bunun için bir tencerede su kaynatın. Kaynar suya nane yağı ve okaliptüs yağından birkaç damla damlatın. Başınızın üstüne bir havlu alarak bu yağların buharını burundan çekin. Buhar mukozanın yatışmasına ve sinüs ağrılarının azalmasını sağlar. Sıcak Bir Çorba: Soğuk algınlığının en iyi ilaçlarından olan sıcak bir besleyici çorba sinüslerinize de iyi gelir. Özellikle de karabiberli içerseniz.

Zencefil: Faydaları adeta saymakla bitmeyen zencefil sinüs ağrıları için de birebirdir. Zencefilin suyunu çıkarıp içebileceğiniz gibi toz zencefil ve süt macun yapıp alnınıza masaj yapabilirsiniz. Baharat: Baharatlı yemekler burunlarınızın açılmasına yardımcı olur. Burun tıkanıklığının açılması baş ağrınızın da geçmesini sağlar. Soğuk Kompres: Sinüzit ağrıları ile göz altlarında şişmeler de olabilir. Buzlu bir torba ile soğuk kompres yaparak şişlikleri dindirebilir ve siniüs ağrınızı hafifletebilirsiniz. Uçucu Yağlar ile Masaj: Sinüs ağrılarını gidermek için deneyebileceğiniz farklı yöntemlerden biri de çeşitli yağlarla ağrıyan bölgelere masaj yapmaktır. Okaliptus, lavanta, kekik ve nane yağı gibi uçucu yağları karıştırıp kulak, alın ve boyun bölgelerine sürerek masaj yapın. Fesleğen ile Mesaj: Birkaç taze fesleğen yaprağını ezin. Toz zencefil ve bir çay kaşığı karanfil ile karıştırıp alnınıza masaj yapın. Ameliyat: Dirençli kronik sinüzite karşı ameliyat da bir seçenektir. Tabii ameliyata ihtiyaç duyup duymadığınıza doktorunun yönlendirmesi ile çok iyi düşünerek karar vermeniz gerekir Ameliyat kararı önemli bir karardır.

SİNÜZİTE KARŞI YAPILMAMASI GEREKENLER Sinüzite iyi gelen şeylerden sonra bir tabii sinüzitken yapılmaması gereken şeyler de bulunuyor. Doktorlar sinüzitin iyileşmesi için yapılan bazı yanlış uygulamalara karşı uyarıyorlar. Acı Kavun: Sinüzit için uygulanan alternatif tedavilerden biri de acı kavun adlı bitkiyi içermektedir. Acı kavun buruna direkt veya suyla karıştırılarak uygulanıyor ama acı kavun hiçbir şekilde bir tedavi yöntemi eğildir. Bu şekilde uygulanan acı kavun burundaki iltihaplı veya iltihapsız bütün dokuları yakmaktadır. Bu uygulama nedeniyle burundan bol sıvı gelmesinin nedeni de budur. Acı kavun alerjik şok ve ölüm riski taşımaktadır. Bunun gibi sinüzite iyi geldiği düşünülen bitkiler buruna sıkılmamalıdır. Her hastalıkta olduğu gibi en iyi tedavi yöntemi için doktorunuzdan yardım almanız, doktorunuza onaylatmadığınız formülleri ve çözümleri denememenizde fayda vardır. İlaçları kısa kesmek: Sinüzitin ilaçla tedavisinin temelinde antibiyotikler vardır. Hem de sinüzitte pek çok hastalığa göre antibiyotiğin daha uzun süreyle 4 haftaya kadar kullanılması gerekir. Hastalar düzenli ve yeterli uzunlukta ilaç kullanmayınca hastalığın sinsi sinsi devam etmesine yol açıyorlar. Sinüzit belirtilerinden kutulunsa da ilaçların doktorun belirttiği süre boyunca kullanımına devam etmek gerekir.

Sigara kullanımı: Sinüzit olmayı kolaylaştıran bazı dış faktörler vardır. Bunlar özellikle sigara, alkol, kirli hava, sürekli kapalı ortamlarda durmak, burnu yeteri kadar temizlememek sinüzit olmayı kolaylaştıran faktörlerdir. Yani sinüzitin tedavisi için sadece ilaçlar yeterli olmayabilir, alışkanlıklarınızı ve yaşam şartlarınızı da değiştirmeniz gerekebilir. SİNÜZİT NASIL BİR HASTALIKTIR? Dünyada en çok görülen hastalıklardan biri olan sinüzit hakkında Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Can bilgi veriyor: SİNÜZİTİN NEDENLERİ Virüs: Sinüs enfeksiyonunun en sık karşılaşılan nedeni, üst solunum yolları hastalıklarına yol açan adenovirüslerdir. Adenovirüsler çoğunlukla sinüs ağzı yollarında ödem oluşmasına neden oldukları için için sinüzit riskini artırıyor. Ssoğuk havalarda ekstra dikkatli olmak gerekmektedir. Deviasyon: Burnun iç yapısı da sinüzitin nedeni olabilir. Burundaki kıkırdak, kemik ve konka gibi anatomik yapıların burun pasajını daraltması sonucu deviasyon nedeniyle havanın nazal pasajdan geçememesi sonucu sinüsler yeterli kadar havalanamıyor. Bu da sinüzitü tetikleniyor.