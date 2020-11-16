Sinüzite ne iyi gelir, sinüzit nasıl geçer?

İnsanın yüz yapısında bazı kısımlarda boşluklar bulunur. Özellikle burun kısmında bulunan bu boşluklara grip benzeri hastalıklara yakalanıldığı zaman iltihap toplayabilir. İltihapla dolan bu boşluklar burunda ağırlık ve ağrıya yol açar. Aynı zamanda iltihaplı dokunun yapmış olduğu burun tıkanıklığı vücutta farklı rahatsızlıkları da beraberinde getirir. Vücut yoğun olarak mukus salgısı üretir ve bu salgı şiddetli baş ağrısına sebep olabilir. Bu tip bir rahatsızlık yaşayan birey koku kaybı da yaşayabilir. Sinüzit Nedir? İnsan yüzünün sahip olduğu kemikli yapı içerisinde hava boşlukları bulunur. Bu hava boşlukları sinüs olarak adlandırılır. İnsanın yüz bölgesinde toplamda beş adet sinüs bulunur. İnsan vücudunun karmaşık ve kusursuz işleyen yapısının bir parçası olan sinüs sistemi; her gün düzenli olarak mukus üretir. Burun içerisinde bulunan mukus tabakası havadan gelen çeşitli toz, bakteri gibi mikroorganizmaları tutarak midede parçalanıp yok edilmesini sağlar. “Sinüzit nedir?” sorusunun en net cevabı mukoza tabakasının iltihaplanıp bir çeşit rahatsızlığa sebep olmasıdır.

Sinüzitin Belirtileri Nelerdir? Gribal enfeksiyon hastalıklarında (grip, nezle, zatürre…) burun akıntısı şikayeti en yaygın görülen belirtiler arasındadır. Şiddetli bir burun tıkanıklığı yaşıyorsanız ve bu tıkanıklık yüzünüzde; alın, burun ve ağız kısmında bir ağrı yapıyorsa bu sinüzit olduğunuza dair bir işaret olabilir. Sinüzitin tek belirtisi burun tıkanıklığı ve baş ağrısı değildir. Vücutta farklı rahatsızlıklara ve davranış bozukluklarına yol açabilir. Aynı zamanda bu rahatsızlık şiddetli ve yanma hissi veren öksürüğe de sebep olur. Burun tıkanıklığının bir getirisi olan nefes alamama veya zor nefes alıyor olmak da sinüzitin belirtileri arasındadır. Zaman zaman ateş yükselmesi yapabildiği gibi, boğazınızda yanma hissi de oluşturur. Burnunuz tıkalı olduğundan bu uyku esnasında horlama problemi yaşatabilir. Gözlerinizde baskı şeklinde hissedebileceğiniz türden ağrılar veya ağız kokusu da sinüzit belirtileri arasında kendisine yer bulur. Aynı anda birden çok duyunuzu etkileyen bu rahatsızlık tedavi edilene kadar size zor anlar yaşatabilir.

Sinüzit İçin Tedavi Nasıl Olmalıdır? Sinüzit belirtisi gösterdiğiniz zaman içerisinde, bulunduğunuz bu sıkıntılı halden bir an önce kurtulma yollarınızı ararsınız. En kısa ve en kolay yoldan bu hastalıktan kurtulmak isteyen insanlar için “Sinüzite ne iyi gelir?” sorusu büyük merak konusu olur. Erken tanı ve iyi bir tedavi sizleri çözüme daha kısa ve daha kolay bir şekilde ulaştırır. Gerekli olan tedaviyi doğru zamanda ve doğru şekilde almazsanız eğer, bu hastalığın ilerlemesine hatta kronikleşerek farklı rahatsızlıklara dönüşmesine yol açabilirsiniz. Hastalığın önünü kesmek için erken tanı ile antibiyotik kullanımı önerilir. Üç farklı evrede sınıflandırılan bu rahatsızlık için iki ve üçüncü evre için tedavi süreci daha zor ve daha uzundur. Hastalığınız kronik bir rahatsızlığa dönüştüyse eğer bunu vücudunuzdan atmanız yaklaşık üç ay gibi bir zaman alabilir. Eğer daha da uzun sürüyorsa kesin çözüm olan sinüzit ameliyatı doktorlar tarafından önerilebilir. Sinüzitten Korunmak İçin Neler Yapılabilir? Sinüzit hastalığı insanların başına çeşitli sebeplerden dolayı tekrar tekrar gelebilir. Bu hastalıktan bir sefer iyileşmiş olmak yeniden tekrarlamayacağı anlamına gelmez. Bu sebepten dolayı yinelememesi için bazı konularda daha fazla özen gösterilmesi gerekir. Halk arasına en yaygın olarak bilinen ıslak saç ile durmanın sinüzite sebep açtığı olgusu doğrudur. Saçlarınız ıslak bir şekilde durmanız, kafanızın üşümesine bu da sinüslerin tıkanmasına yol açabilir. Bu gibi durumlarda sıcak ve soğuk dengesi bozulacağından sinüsler dolabilir. Bu sebeple duş sonraları saçlarınızı özenle kurutulmalısınız. Yoğun bir şekilde rüzgar altında durmak da bir nevi bedeninizi üşüteceği için sinüs tıkanmasına sebep olabilir. Eğer burunuzun fiziki yapısında eğrilik, daralma gibi sorunlar varsa bu nefes almanızı zorlaştırabilir. Kemik eğriliği veya burunda et problemleri, sinüzite yakalandığınızda sizin normalden daha fazla sıkıntı çekmenize yol açar. Bu sebeple bu tarz durumların doktor kontrolünde tedavi veya ameliyat süreci sıkı bir şekilde takip edilmelidir. Sizlerde sinüzit ağrısı çekmek istemiyorsanız eğer bunlar gibi belli başlı bazı noktalara dikkat etmeniz gerekir.