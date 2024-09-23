Sinüzite ne iyi gelir? Sinüziti en hızlı ne geçirir?

Sinüzitin hızlı bir şekilde geçebilmesi için öncelikle sinüzite neden olan sebebin bilinmesi gerekir. Doktor kontrolünde altta yatan sebep öğrenildikten sonra tedavi süreci başlar. Sinüzit için evde yaygın olarak kullanılan yöntem tuzlu suyla gargara yapma yöntemidir. Bu yöntem sayesinde sünis boşlukları temizlenir ve iltihabın azalmasına katkı sağlanabilir.

Sinüzit nedir?

Sinüzit yaşam kalitesini etkileyen rahatsız edici durumlardan biridir. Sinüs boşluklarının iltihaplanmasına sinüzit denir. Burun ile bağlantılı olan sinüsler, kafanın içinde bulunan hava boşluklarıdır. Genel olarak soğuk algınlığı, bakteriyel enfeksiyonlar ya da alerji gibi sebeplerden dolayı olur. Sinüzit akut ya da kronik olarak ikiye ayrılır.

Akut sinüzit; genel olarak 4 hafta ya da daha kısa bir süre içerisinde geçer ve genellikle virüslerden kaynaklıdır. Kronik sinüzit ise; 12 hafta ya da daha uzun süre devam eden ve sürekli olarak tekrarlayan sinüzittir. Uzun süreli alerjik durumlardan ve yapısal bozukluklardan kaynaklı olur.

Sinüzit neden olur?

Sinüsleri kaplayan mukoza zarlarının iltihaplanması durumu olan sinüzit, enfeksiyonlar, toz, küf, bakteri, virüsler ve sigara dumanı gibi çevresel faktörlerden dolayı oluşabilir. Sinüzitin nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

Viral ve bakteriyel enfeksiyonlar (soğuk algınlığı, ikincil enfeksiyonlar)

Alerjiler,

Yapısal problemler (burun polipleri, deviasyon)

Zayıf bağışıklık sistemi problemleri,

Sıcaklık değişiklikleri,

Sigara kullanımı,

Hava kirliliği,

Islak saçla kalma,

Diş enfeksiyonları,

Geniz eti problemi,

Toz, küf gibi alerjenler,

Mantar enfeksiyonları,

Astım hastalığı.

Sinüzit belirtileri ve tedavisi

Kişiden kişiye değişiklik gösteren sinüzit belirtilerinin en yaygın olanı burundan kıvamlı sarı ya da yeşilimsi akıntı gelmesi, burun tıkanıklığı ve burun kemiklerinin olduğu noktalarda ağrı ve dolgunluk hissi. Sinüziti olan kişilerde görülen belirtiler şu şekildedir:

Uzun süreli olarak burundan gelen koyu akıntı,

Özellikle geceleri kötüleşen öksürük,

Burun kemiklerinde oluşan dolgunluk hissi,

Koku duyusunun azalması,

Geniz akıntısı,

Baş ve boğaz ağrısı,

Kulakta oluşan basınç ve kulak ağrısı,

Ateş,

Üst çene ve diş ağrısı.

Sinüzit tedavisi, sinüzitin nedenine göre değişiklik gösterir. Sinüzit tedavisinde genel olarak semptomları hafifletmeye yönelik ilaçlar, burun yıkama, dekonjestanlar ya da antibiyotik tedavileri uygulanır.

Sinüzite ne iyi gelir?

Sinüzitte oluşan yüz ağrısının azaltmak için burun çevresine ve göz çevresine nemli havlu yerleştirilir. Sinüziti geçirmeye yardımcı olan bu faktörler doğal çözümler arasında yer alır. Ayrıca sinüzite iyi gelen başka faktörler de vardır. Bunlar:

Antibakteriyel ürünleri fazlaca tüketmek (sarımsak, zencefil, bal gibi)

Dinlenmek,

Sıvı tüketimini artırmak ve bol su içmek,

Burun ve çevresine sıcak kompresler uygulamak,

Sinüzitin nemli kalmasını sağlamak için buhar solumak ya da sıcak duş almak,

Burnun içini neti potu tarzında araçlarla temizlemek,

Tuzlu su ile burun yıkayarak burun tıkanıklığını gidermeyi sağlamak.

Sinüzit nasıl geçer?

Sinüzit genellikle antibiyotikler başta olmak üzere ilaç tedavisi ile geçirilen bir hastalıktır. Bunun yanı sıra dekonjestanlar da burnun kanallarında oluşan şişliği azaltmak için kullanılır. Ayrıca sinüs basıncını hafifleten bu ilaçlar tıkanıklığı da azaltır.

Sinüziti en hızlı ne geçirir?

Sinüzitin hızlı bir şekilde geçmesi için ayrıca sağlıklı beslenmeye dikkat edilmeli ve C vitamini bakımından zengin olan gıdalar tüketilmelidir. Bu kapsamda sinüziti en hızlı ne geçirir; tıbbi müdahale ve buhar tedavisi denilebilir.